Завершення опалювального сезону: коли у Дніпрі планують відключати тепло

Через очікуване підвищення середньодобової температури у Дніпрі готуються до завершення опалювального сезону 2023-2024 років.
Про це йдеться у пресрелізі міської ради, який отримало Суспільне.
Відключити опалення у Дніпрі планують 28 березня. Продовжать отримувати тепло пологові будинки та інтернатні установи.
"Дніпро пройшов опалювальний сезон. Він був легшим за попередній, адже були загартовані складною зимою 2022-2023 років і були готові до можливих негативних сценаріїв. Завдяки військовим, енергетикам, слюсарям-ремонтникам ми впоралися", — сказано у повідомленні.
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