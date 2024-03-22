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Завершення опалювального сезону: коли у Дніпрі планують відключати тепло
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Завершення опалювального сезону: коли у Дніпрі планують відключати тепло

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Опалення, батарея, Дніпро
Світлина ілюстративна. Фото: Суспільне Дніпро

Через очікуване підвищення середньодобової температури у Дніпрі готуються до завершення опалювального сезону 2023-2024 років.

Про це йдеться у пресрелізі міської ради, який отримало Суспільне.

Відключити опалення у Дніпрі планують 28 березня. Продовжать отримувати тепло пологові будинки та інтернатні установи.

"Дніпро пройшов опалювальний сезон. Він був легшим за попередній, адже були загартовані складною зимою 2022-2023 років і були готові до можливих негативних сценаріїв. Завдяки військовим, енергетикам, слюсарям-ремонтникам ми впоралися", — сказано у повідомленні.

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