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На Хмельниччині попрощались з солдатом Миколою Нестерчуком
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На Хмельниччині попрощались з солдатом Миколою Нестерчуком

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Солдат Микола Нестерчук з Хмельниччини
Солдат Микола Нестерчук. Старокостянтинівська міська рада/колаж Суспільне Хмельницький

Сьогодні, 22 березня, у Старокостянтинові, що на Хмельниччині, відбулося прощання із захисником Миколою Нестерчуком. Воїн помер 19 березня 2024 року внаслідок отриманих поранень.

Про це повідомили у Старокостянтинівській міській раді.

За їхньою інформацією, Микола Нестерчук народився 5 березня 1979 року в Старокостянтинові. Закінчив місцеву школу. У цивільному житті працював на різних роботах. До лав Збройних сил України чоловіка мобілізували у лютому 2022 року. Військову службу проходив у складі 24 окремої механізованої бригади. У Миколи Нестерчука залишились матір і син. Йому було 45 років.

За інформацією Старокостянтинівської міської ради, прощання з солдатом Миколою Нестерчуком відбулося у приміщенні Гарнізонного будинку офіцерів. Поховали військовослужбовця на міському кладовищі.

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