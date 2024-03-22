Під час ранкової ракетної атаки 22 березня у Хмельницькому мешканка багатоповерхівки Людмила була вдома. Жінка розповіла Суспільному: "Якби скло вилетіло всередину кімнати, мені не жити".

Про руйнування в обласному центрі внаслідок російського обстрілу – читайте у нашому матеріалі.

У Хмельницькому продовжують усувати наслідки ранкової російської атаки.

"Тут такий блиск був спочатку у вікні і тоді – вибух. Я притиснулася. І в мене вікно вилетіло назовні. Якби всередину – мені не жити", – зізнається мешканка багатоповерхівки Людмила.

У багатоповерхівках на балконах та вікнах повипадало скло, 22 березня 2024. Фото: Суспільне Хмельницький

Біля будинку комунальники нарізають скло тим, у кого пошкоджені вікна.

"Комунальники працюють тут буквально з усіх комунальних підприємств: прибирають скло, привезли плівку, скло та видають людям. Це для тих вікон, які мають дерев’яні рами", – розповів заступник міського голови Василь Новачок.

Пошкодження реєструють працівники управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці.

"Скільки в людей пошкодженого майна, скільки квартир, які пошкодження. Для того, щоб з завтрашнього дня розпочати роботу обходу по квартирах, складання актів, обстеження, щоб компенсовувати людям через "Дію" або з міської ради матеріальну допомогу людям виплачувати для відновлення ушкоджень", – зазначає заступник начальника управління Анатолій Триндюк.

Рятувальники розбирають завали після ранкових обстрілів, 22 березня 2024. Фото: Суспільне Хмельницький

Під час сьогоднішньої ракетної атаки в Хмельницькій громаді, зі слів міського голови Олександра Симчишина, загинули двоє цивільних, двох – госпіталізували. Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Руйнування зафіксовано щонайменше у трьохстах квартиртирах. У місті також були перебої зі світлом. В одному з мікрорайонів електропостачання досі повністю не відновлено.

Пошкоджені автівки внаслідок ранкового обстрілу, 22 березня 2024. Фото: Суспільне Хмельницький

Що відомо про обстріл Хмельниччини 22 березня 2024 року

Під час повітряної тривоги, що тривала з 01:01 до 07:00 22 березня, жителі Хмельниччини могли чути звуки вибухів.

Унаслідок російського обстрілу у Хмельницькій громаді двоє людей загинули, щонайменше восьмеро — пораненні. Крім того, пошкоджені житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури.

У Хмельницькому також пошкоджена амбулаторія сімейної медицини. Там вибиті майже всі вікна та двері, зруйнована стеля. На момент обстрілу у приміщенні людей не було.

У Шепетівській громаді пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури. Ремонтні бригади працюють над відновленням електрики та водопостачання. Школи й садочки переведено на дистанційне навчання.

Через російський обстріл Хмельниччини в області пошкоджені електромережі. Унаслідок цього зафіксовано аварійні відключення світла.

Погодинний графік відключення електроенергії запровадять з 22 березня в Південно-Західному мікрорайоні Хмельницького.

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