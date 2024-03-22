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Туман, ожеледь та мінусова температура вночі. Якою вихідними буде погода на Кіровоградщині
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Туман, ожеледь та мінусова температура вночі. Якою вихідними буде погода на Кіровоградщині

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Туман у мікрорайоні Балашівка, Кропивницький, березень 2024 року. Фото: Суспільне Кропивницький

23 та 24 березня на території Кіровоградської обалсті очікують мінливу хмарність, вранці — туман та слабку ожеледь. Нічна температура повітря опускатиметься нижче нуля.

За інформацією з офіційного телеграм-каналу обласного центру з гідрометеорології, вночі та вранці 23 березня видимість через туман становитиме 200-500 метрів.

23 березня, субота: мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці, крім туману, очікують слабку ожеледь. Вітер південно-західний, 3-8 метрів за секунду. Нічна температура повітря коливатиметься від двох градусів морозу до трьох градусів тепла, денна становитиме 9-14 градусів тепла.

24 березня, неділя: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Нічна температура повітря коливатиметься від одного до п'яти градусів тепла, денна становитиме 11-14 градусів тепла.

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