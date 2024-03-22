Сім місяців один з підрозділів 115-ї бригади ТРО провів на Луганщині, виконуючи бойові завдання. Серед військових підрозділу — стрілець-снайпер із позивним "Чумак".

"Бойові завдання ми відпрацьовували піхотним підрозділом, утримували позиції. Коли ми приїхали, це наше направлення було єдине, де ворог наступав. По всій лінії фронту. І ми буквально за два тижні набралися того досвіду війни, бо ворог нам не дав думати довго і читати книжки. Бувало таке, що в день було і 5-6 штурмів. Були в нас і загиблі, і поранені хлопці, але шість місяців ми утримували ці позиції, не давали ворогу пройти", — розповів "Чумак".

Стрілець-снайпер "Чумак" на полігоні на Житомирщині. 19 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Олена Ваховська

Найскладнішим "Чумак" називає штурм, де загинув командир їх взводу:

"Ми були на позиції четверо, і четверо нас було з іншої бригади. І ворог не пішов, так як він іде — спочатку артобстріл, підготовка, а потім штурм. Вони підкрались і штурмували нас. Тоді зі мною був командир взводу, і двоє хлопців, які тільки пройшли навчання. Але ми все одно втримали позицію. На жаль, командир там загинув".

"Чумак" каже, що смерть побратима переживати найважче.

"Коли він поранений, у тебе є ще хоч якийсь шанс, і ти будеш усе робити, аби його врятувати. Але коли він гине, ти щодня, особливо перший час, обдумуєш ту ситуацію і те, що міг би зробити, аби цього не сталося, де ти чи твої побратими щось прогавили", — розповів чоловік.

"Чумак" на полігоні на Житомирщині, 19 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Олена Ваховська

Підготовку росіян "Чумак" оцінює як дуже серйозну, крім того, вважає, що не варто недооцінювати їх мотивацію:

"Ви розумієте, ворог він іде, і він теж жити хоче. І він усе зробить для того, аби тебе вбити. І коли наше завдання — це оберігати свою землю, свою родину, то у ворога інше. За ними стоїть кулемет, який не дасть повернутись. І вони будуть іти вперед".

Після перемоги України чоловік планує залишиться у війську.

"Навіть півроку тому я собі ще планував, що закінчиться війна, буде демобілізація, ми повернемось до своїх справ. Я займався столярними виробами, буду далі ними займатися. Але зараз я більше підходжу до того, що хотів би залишитись у війську, але вже в якості інструктора. Але якщо так складеться, що цю роботу буде кому виконувати, то я й не проти повернутися до цивільного життя. Буду навчати своїх онуків, передавати досвід їм, щоб коли прийде час — дай Бог, щоб він не прийшов — то вони вже отримали досвід діда, трохи довчились і могли працювати", — розповів "Чумак".

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