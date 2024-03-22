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Кіровоградщина втратила на війні трьох захисників. Двох вважали безвісти зниклими
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Кіровоградщина втратила на війні трьох захисників. Двох вважали безвісти зниклими

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Сергій Татаренко, Віктор Стражець, Григорій Зюков
Зліва на право Сергій Татаренко, Віктор Стражець, Григорій Зюков. Колаж: Суспільне Кропивницький

Захищаючи Україну від російських солдатів, загинули захисники з трьох громад Кіровоградської області. Григорій Зюков зі Смолінської громади, Сергія Татаренка з Новомиргородської та Віктора Стражця з Петрівської вважали зниклими безвісти.

Солдат Сергій Татаренка 1974 року народження загинув 29 жовтня 2022 року на Луганщині. Це інформація від голови Новомиргородської громади Ігоря Забажана. Про дату прощання з бійцем повідомлять додатково.

Віктор Стражець народився 23 листопада 1977 року в селі Зелене Веселинівського району Миколаївської області. У 1998 році переїхав на Кіровоградщину. До повномасштабного вторгнення був слюсарем на підприємстві "Північний ЦГЗК".

У липні 2023 року його мобілізували до лав ЗСУ. З 9 грудня 2023 вважали зниклим безвісти біля села Синьківка на Харківщині. 20 березня 2024 року тіло бійця ідентифікували, написали на офіційній сторінці Петрівської селищної ради у Facebook. Прощатимуться з захисником 25 березня

Григорій Зюков, 1974 року народження, з селища Смоліне загинув 23 лютого 2024 року під час виконання бойових завдань біля села Синьківка Куп’янського району Харківської області, написали на сторінці Смолінської селищної ради у Facebook.

Про дату та час прощання з бійцем повідомлять додатково.

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