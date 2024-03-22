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З клумб Кропивницького вкрали майже чотири сотні кущів квітів
довкілляРегіони

З клумб Кропивницького вкрали майже чотири сотні кущів квітів

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Клумби Кропивницького
Клумба у Кропивницькому на вулиці Попова, де торік восени покрали квіти. Суспільне Кропивницький

У Кропивницькому минулого року з міських клумб вкрали 279 троянд, 90 кущів хризантем та 15 злакових трав. Їх садили працівники комунального підприємства "Благоустрій".

Про це Суспільному розповіла головна агрономка підприємства Альона Ворона. За її інформацією, торік у Кропивницькому вперше за 10 років купили троянди, висадили 1100 кущів.

"Всі троянди різних сортів та кольорів вкрали перед РАЦСом на вулиці Незалежності. Всі кущі хризантем – на клумбі на вулиці Соборна. Стосовно цього я неодноразово писала заяви у поліцію, але мені навіть ніхто не передзвонив. Я лише витрачаю свій час на звернення".

За інформацією речниці поліції області Віталіни Бевзенко, за викрадення квітів передбачена відповідальність за статтею 185 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покрання – штраф від 17 до 51 тисячі гривень, громадські роботи від 80 до 240 годин, виправні роботи строком до двох років, або арешт до шести місяців, або обмеженням волі до п’яти років.

"За вказаним фактом проводиться дослідча перевірка. Встановлюється причетні до вчинення цього правопорушення, а також сума завданих збитків для визначення правової кваліфікації події", – сказала речниця поліції.

Щороку на клумбах Кропивницького висаджують нові види квітів, говорить агрономка. Перевагу віддають багаторічним рослинам, саджанці яких купують у Кременчуцькій оранжереї. Це виявилося дешевше, ніж вирощувати розсаду у власних теплицях.

Ми підрахували і вирішили купувати готові квіти, які одразу можна висаджувати, ніж вирощувати їх у власних оранжереях. Це вигідніше, ніж витрачати гроші на енергоресурси, чекати доки розсада виросте та розквітне значно більші. Цьогоріч на міських клумбах з’явилися нові види квітів — це злаки та бадан. У ландшафтному малюнку гарно себе показали колеус, морська цинерарія, петунія. Цього року ще додамо бегонії і родзинкою стане лаванда".

Цьогоріч на міських вулицях поставлять більше великих вазонів із квітами, розповіла Альона Ворона. Зокрема, вулицю Театральну прикрасять куби з вічнозеленими кущами. На площі Соборна біля пам’ятника Ангелу-охоронцю висадять квітковий малюнок під назвою "Час Перемоги".

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