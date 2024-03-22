У Черкасах підприємці, чий бізнес зазнав втрат через падіння російської ракети на готель "Центральний" 21 вересня 2023 року, не отримали грошових компенсацій за втрачене і пошкоджене майно. Тоді, за словами міського голови, таких у міськраді нарахували 50.

Суспільне поспілкувалося з двома із них. Леся Півень мала манікюрний кабінет на п'ятому поверсі готелю, а Олександр Цибенко — кафе на першому.

Загалом від вибуху збитків зазнали пів сотні підприємців. Такі підрахунки озвучив міський голова Анатолій Бондаренко. У грудні на сайті міськради повідомили, що затвердили положення про надання безповоротної фінансової допомоги підприємцям, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії. Згідно із ним, власники знищеного майна могли отримати по 100 тисяч гривень, а власники пошкодженого — по 50 тисяч гривень.

Леся Півень — одна із тих, хто звертався по цю допомогу.

"Там, де нині залишилась лише плитка, пів року тому був мій кабінет, студія", — розповіла вона.

Черкащанка Леся Півень дивиться на зруйнований готель, у якому знаходилася її студія. Суспільне Черкаси

На п’ятому поверсі пані Леся облаштувала студію манікюру. Про власну справу, розповіла вона, мріяла давно. Ремонт робили всією родиною. Більшість того, що заробляла, вкладала в облаштування кабінету:

"Це, мабуть, понад двісті тисяч гривень. Там було багато меблів, дорога техніка. Дуже багато сил вкладено. Ми зверталися в міську раду, зверталися в поліцію із заявами. І мені тоді почали скидати в інстаграмі інформацію, де йшлося, мовляв, ми всім дамо по сто тисяч, ніхто не залишиться на самоті зі своїми проблемами. Але ніхто нічого не дав".

У листі, який Леся Півень отримала з міськради, йдеться про те, що вона не підпадає під категорію тих підприємців, які можуть претендувати на компенсацію.

"Я не кажу, що мені держава повинна щось відшкодувати, що до мене мають прийти додому і дати гроші. Просто для чого ці дурнуваті гучні заяви. Я вже це пережила, переступила, почала все заново. Я вже про це не думаю", — зазначила вона.

Черкащанка Леся Півень біля зруйнованого готелю, у якому знаходилася її студія. Суспільне Черкаси

Олександр Цибенко відкрив своє кафе за пів року до того, як у готель влучила ракета. У день влучання о сьомій ранку на зміну мали вийти четверо працівників. Серед них — адміністраторка Рената Вівчар.

"Я прокинулася і бачу в робочому чаті відео, новини. Це був шок, якесь спустошення", — розповіла вона.

Рената Вівчар у день ракетного удару по Черкасах мала вийти на зміну. Суспільне Черкаси

Олександр теж звертався по фінансову компенсацію. Того дня його бізнес зазнав значних втрат:

"Десь понад 15 тисяч доларів це точно. Наразі ми нічого не отримали. В той день, коли був приліт, ми подавали в міську поліцію заяви. Потім ще зверталися у міську раду. Але наразі, крім піару влади на цій історії, ми нічого не отримали".

Олександр додав: не знає жодного підприємця, хто б отримав компенсацію з міського бюджету:

"У нас є загальний чат, але ніде інформації стосовно ніяких компенсацій не було".

Підприємець Олександр Цибенко. Суспільне Черкаси

Не отримали відшкодувань і власники приміщення. Пошкоджена частина будівлі закрита пінопластом, аби не пропускати холод. Власне так будівля і перезимувала. У тій частині, яка вціліла, зробили косметичний ремонт, полагодили комунікації: воду, світло, опалення.

Усі ці роботи обійшлися у майже 700 тисяч гривень, повідомили не на камеру власники будівлі. Сплатили їх із власної кишені.

Готель у Черкасах, куди 21 вересня 2023 влучила російська ракета . Суспільне Черкаси

У міськраді повідомили, що гроші на відновлювальні роботи не спрямовуватимуть, оскільки приміщення у приватній власності. Позицію владців озвучив керівник профільного департаменту Андрій Наумчук:

"Це відповідальність самого власника. Це ж не комунальна будівля, на жаль, міська влада не може втручатись в реконструкцію чи заморожування майна, або відновлення будівлі, яка їй не належить. У цієї будівлі є власник і саме він має визначитись, що робити. Власник зараз розмірковує чи він буде сам платити, чи він писатиме листа і ми будемо закладати ці гроші в міський бюджет. Поки що звернення від нього немає".

Вибухова хвиля пошкодила і житлові будинки навпроти. У квартирах їхніх мешканців повилітали вікна, а осколками посікло дахи.

В оселі Феофана Головкова тоді вибило вікна і завалилася міжкімнатна стіна.

"Я спав скраєчку. Все впало в інший бік. Якби впало на мене — то все", — розповідав він тоді Суспільному.

Феофан Головков розповідає, як у його квартиру влучили уламки ракети. 21.09.2023. Суспільне Черкаси

Феофан Головков пішов із життя у лютому 2024 року. Його сусідка пані Євгенія згадує його як бадьорого та енергійного чоловіка.

"Феофан, він точно помер через це. В нього у квартирі, кажуть, все повивертало. І, кажуть, він все зробив і, бідненький, помер. Серце стало", — розповіла вона.

У квартирі пані Євгенії вибухом вибило два вікна:

"У мене були хороші вікна. Вони вилетіли, але нам оплатили вікна. Оце якби нам ще в під'їзді вікна поставили".

Пригадала, як усе сталося:

"Я прокинулася в пів на шосту, а це сталося без десяти шість. Така заграва у вікні з'явилася, я навіть не зрозуміла. Потім як гахне тут. Може, я просто не встигла злякатися — воно ж хвилиною. Я вискочила, а воно в кухні. Стала та й стою. Бігом дітей набрала, сказала, щоб бігли сюди. У нас були хороші вікна. Вони повністю повилітали".

Два місяці сиділи без газу, додала вона. Через те, що мали газову колонку, яка гріла воду, не було й гарячої води.

Газ під'єднали під новий рік, а от вікна у під’їзді не замінили й досі.

Черкащанка розповідає про день, коли російська ракета влучила у готель в центрі міста. Суспільне Черкаси

Мешканці будинків, які постраждали від вибуху, наразі єдині, хто отримав грошову компенсацію. Всього таких було 137, розповіла директорка міського департаменту економіки та розвитку Ірина Удод. На це із міського бюджету спрямували 2 мільйони 567 тисяч 942 гривні. А на 2024 рік заклали понад півтора мільйона гривень на заміну вікон у місцях загального користування.

Тепер на черзі підприємці, додала головна економістка Черкас:

"Усього до нас надійшло вже 42 заяви. 20 із цих звернень опрацьовані. Вони затверджені виконавчим комітетом відповідним реєстром. І на черговий виконком винесений реєстр із черговими зверненнями, там 13 заяв".

Ірина Удод розповіла: розглядали усі подані заяви, проте не всі підприємці пройшли кваліфікацію:

"Деякі не зареєстровані в місті Черкаси (це наша умова, щоб ФОП або юридична особа здійснювала діяльність і була зареєстрована в місті Черкаси). Ще деякі не надали повний пакет документів. Але в цьому випадку ми не відмовляємо, а відправляємо на доопрацювання. Стосовно категорій, які підлягають до виплати фінансової підтримки, це ті власники, приміщення яких пошкоджені. Вони отримають 50 тисяч гривень. Власники, у кого взагалі знищене майно, отримають 100 тисяч".

На запитання чому підприємці досі не отримали обіцяних пів року тому компенсацій, Ірина Удод зазначила, що досі не мали практики таких виплат:

"Саме положення, сам порядок ми розробляли самі".

Що стосується власників готелю, то вони замовили експертизу стану будівлі. Їм це обійдеться у близько триста тисяч гривень. Не на камеру кажуть, що планують провести і реконструкцію. Термінів не називають, бо справа ця коштовна. Наприкінець минулого року бюджет складав близько 70 мільйонів гривень.

Готель у Черкасах, куди 21 вересня 2023 влучила російська ракета . Суспільне Черкаси

Що відомо про ракетний удар по Черкасах 21 вересня 2023 року

У Черкасах вранці 21 вересня під час масованої ракетної атаки з боку Росії було чутно вибухи. Працювала протиповітряна оборона, уламки збитої ракети влучили в об'єкт соціальної інфраструктури в центрі міста.

11 людей отримали травми внаслідок обстрілу центру Черкас, повідомив у коментарі Суспільному керівник черкаської екстренки Ігор Фесун. Двоє людей у важкому стані. Евакуювали 13 людей.

Черкаські прокурори задокументували наслідки російського ракетного удару по готелю у центрі Черкас. Розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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