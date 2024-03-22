Лікується 400 людей: ситуація із туберкульозом на Черкащині

У Черкаському обласному протитуберкульозному диспансері нині лікується 400 людей. За перший рік повномасштабного вторгнення кількість хворих на туберкульоз зросла на 30%, за другий ще на 16%.

Про це Суспільному розповіла виконуюча обов'язки директора закладу Дар'я Левандовська.

Альона Мельник дізналась про туберкульоз після операції на матці:

"Була міома матки, видалили міому, був ендометріоз, запалення матки другого ступеня. Чотири місяці лікувалася, ніхто ніде не знав чого шви гниють, запалення іде. Ампутували матку, зробили гістероскопію і показало, що в мене туберкульоз матки".

Замість лікування вдома, вирішила пройти лікування у лікарні.

"Мені нещодавно зняли шви, тому потрібно ще побути під наглядом лікарів. Лікуватись потрібно від пів року. Хочу вже скоріше вилікуватись, тому що вдома маю двоє дітей".

За двадцять років роботи з хворими на різні форми туберкульозу змінились методи лікування, розповіла Дар'я Левандовська.

"Якщо раніше людину ми могли лікувати до трьох років і спостерігати все життя, то нині в нас існують короткі схеми, як для лікування чутливого, так і хіміорезистентного туберкульозу, це чотири місяці чутливий, дев’ять місяців хіміорезистентний туберкульоз".

Лікарня у Черкасах. Суспільне Черкаси

Для пацієнтів, що лікуються вдома, а таких більшість два роки тому почали використовувати нову систему контролю приймання препаратів, пояснила медсестра поліклінічного відділення Світлана Поліщук.

"Вони або мають коробочку смартбокс, або їх беремо на відео, це в телефоні завантажується програма, вони там знімають відео як приймають препарати й нам приходить на платформу. Всі ліки сюди відкладаються і тоді пацієнт її відкриває і нам приходить сигнал".

Мікроскоп у одній із лікарень Черкащини. Суспільне Черкаси

З початком повномасштабного вторгнення спостерігають різкий ріст кількості хворих на туберкульоз. Тож оптимізувати свою роботу вирішили через вдосконалення систем діагностики, пояснила Дар'я Левандовська.

"Пацієнту не обов’язково їздити кудись, шукати де здати аналіз і не обов’язково їздити за ліками, ліки можуть привезти до нього, це для того, щоб зменшити перерви в лікуванні. У нас є міжрайонні фтизіатри, які знаходяться в Золотоніському районі, у Ватутіному й Умані".

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині