В лікарні на Рівненщині померли жінка і її новонароджена дитина

На Рівненщині під час пологів померла новонароджена дитина, а через три дні, 22 березня — і її мати, яка була в реанімації. Це сталося у лікарні в Костополі. Правоохоронці встановлюють обставини смерті жінки й немовляти.

Про це повідомила речниця поліції в Рівненській області Марія Юстицька.

22 березня про смерть 35-річної жінки в реанімації костопільської лікарні приблизно о 13:00 повідомила її свекруха.

"Слідчо-оперативна група встановила, що 19 березня під час пологів у лікарні померла і її новонароджена дитина", — зазначила Марія Юстицька.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медпрацівником. Санкція статті передбачає покарання: позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Призначені відповідні експертизи та тривають слідчі дії.