Новини та події Рівного та Рівненської області 22 березня 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
В лікарні на Рівненщині померли жінка і її новонароджена дитина
На Рівненщині під час пологів померла новонароджена дитина, а через три дні, 22 березня — і її мати, яка була в реанімації. Це сталося у лікарні в Костополі. Правоохоронці встановлюють обставини смерті жінки й немовляти.
Про це повідомила речниця поліції в Рівненській області Марія Юстицька.
22 березня про смерть 35-річної жінки в реанімації костопільської лікарні приблизно о 13:00 повідомила її свекруха.
"Слідчо-оперативна група встановила, що 19 березня під час пологів у лікарні померла і її новонароджена дитина", — зазначила Марія Юстицька.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медпрацівником. Санкція статті передбачає покарання: позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.
Призначені відповідні експертизи та тривають слідчі дії.
Допомагає людям з туберкульозом: історія соціальної працівниці Анни Міщук
Соціальна працівниця Анна Міщук чотири роки допомагає людям з туберкульозом. Вона — членкиня благодійної організації "Мережа 100 відсотків життя Рівне". Зі слів жінки, найскладніше у її професії — пояснити людям, що і з діагнозом можна жити.
Жінка розповіла Суспільному про специфіку своєї роботи.
Простір для навчання та дозвілля: у Рівному відкрили молодіжний центр
Молодіжний центр на базі одного з університетів Рівного відкрили 21 березня. Для студентів та молоді будуть проводити різні заходи. Зокрема, надаватимуть психологічну підтримку, проводитимуть тренінги з мінної безпеки та медичної допомоги.
Організаторка молодіжного центру Жанна Сидорня розповіла Суспільному, яка мета їх проєкту.
На Рівненщині автомобіль на смерть збив 32-річного пішохода
У Володимирці 21 березня водій автомобіля збив 32-річного пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. Про це 22 березня повідомила пресофіцерка поліції в області Анна Цап:
"41-річний житель селища Володимирець, водій автомобіля "ВАЗ", на неосвітленій ділянці допустив наїзд на пішохода, який переходив проїзну частину у невстановленому місці".
Водій викликав швидку допомогу, на місці медики констатували смерть 32-річного чоловіка.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що причинили смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавленням волі від трьох до восьми років.
Водій легковика, відповідно до огляду на стан сп'яніння, був тверезий. У нього також відібрали зразки крові. Наразі тривають слідчі дії.
На фронті загинули військові з Рівненщини — Віталій Гронь, Олександр Скоцик та Вячеслав Ничипорук
На війні загинули троє військових з Рівненщини — Віталій Гронь з Тараканівської громади, Олександр Скоцик з Бабинської та Вячеслав Ничипорук з Сарн. Про це повідомили у Facebook тергромад.
Віталій Гронь — житель села Стара Носовиця, 1976 року народження. Військовий був стрільцем. Солдат Віталій Гронь загинув 19 березня під час виконання бойового завдання, внаслідок російського обстрілу на Луганщині.
36-річний Вячеслав Ничипорук проживав у Сарнах. Його мобілізували у лютому 2023 року до лав 90-го окремого аеромобільного батальйону імені Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова. З 4 листопада 2023 року, після виконання бойового завдання на Луганщині, військовий вважався зниклим безвісти. Експертиза ДНК встановила особу загиблого солдата Вячеслава Ничипорука.
Олександр Скоцик родом із села Горбаків Рівненського району. 41-річний військовий загинув 19 березня на Донеччині. Прощання з Олександром відбудеться у Рівному.
Дощі та вітер: яку погоду прогнозують на Рівненщині 23-25 березня
Невеликі й помірні дощі, незначне коливання температури та вітряну погоду очікують на Рівненщині найближчими днями.
Прогноз на 23-25 березня дали у Telegram обласного центру з гідрометеорології.
Атмосферний розділ зі заходу Європи 23 березня зумовить хмарну з проясненнями погоду. Вночі — без істотних опадів, вдень — невеликий дощ. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с, вдень — пориви 15-18 м/с. Температура: вночі — 2-7º тепла, вдень — 8-13º тепла. Атмосферний тиск буде слабо падати.
У неділю, 24 березня, стане прохолодніше і переважно хмарно. Вночі очікують помірний дощ, вдень — невеликий. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с, вночі — пориви 15-18 м/с. Температура: вночі — 2-7º тепла, вдень — 6-11º тепла. Атмосферний тиск буде слабо рости.
25 березня погоду визначатиме поле підвищеного тиску. Хмарно з проясненнями. Вночі — без істотних опадів. Вдень — невеликий дощ. Вітер — північно-східний, 5-10 м/с. Температура: вночі — від 2º морозу до 3º тепла, вдень — 6-11º тепла. Атмосферний тиск суттєво не зміниться.
Другий на Рівненщині Центр психічного здоров’я відкрили у Гощі
У Гощі на Рівненщині запрацював Центр психічного здоров’я. Це другий такий заклад в області, де надаватимуть допомогу військовим та їхнім сім’ям. Відкрили центр в рамках україно-швейцарського проєкту “Психічне здоров’я для України”. Психологинею в ньому працюватиме дружина загиблого військового Оксана Трояновська.
Суспільному вона розповіла, що отримати допомогу зможуть: військовослужбовці, ветерани ЗСУ та члени їхніх сімей, сім’ї загиблих та безвісти зниклих, а також всі жителі громади.
“Я планую займатися з військовослужбовцями, родинами загиблих, дружинами загиблих та дітьми. В першу чергу, я, як дружина загиблого героя. Тому в цьому напрямі хочу бути корисною і допомогти людям”, — зазначила Оксана Трояновська.
У Центрі психічного здоров’я працюватимуть:
- лікар-психіатр;
- лікар-психотерапевт;
- психолог
- соціальний працівник.
Усі послуги надаватимуть безкоштовно.
Реалізація Центру відбулось у рамках україно-швейцарському проєкту "Психічне здоров'я для України"/Mental Health for Ukraine (MH4U). Він створений для підтримки реформування системи психічного здоров’я України. Перший такий заклад відкрили в Вараші у січні 2024 року.
На Рівненщині хочуть легалізувати ліси-самосіви. Про скільки гектарів йдеться
На Рівненщині планують легалізувати самосіви дерев, вони офіційно вважатимуться лісами. Наразі найбільше таких територій — у Березнівській ТГ. Загалом, до самозаліснених віднесли 370 гектарів комунальних земель в дев'яти громадах області. Самосіви — це, переважно, 20-30-річні ліси.
"У більшості випадків самозаліснені території прилягають до лісів, знаходяться на неплідних землях та не використовуються за призначенням. На Рівненщині є багато таких земель, втім юридично вони не є лісами. Тому плануємо цю роботу активізувати, аби зберегти самосійні ділянки та збільшити площу лісів Рівненщини", — зазначив заступник голови ОДА Олександр Кохан.
За інформацією облдержадміністрації, навесні 2024 року на Рівненщині планують висадити майже дві тисячі гектарів лісу та створити понад 33 га нових на землях, де їх раніше не було.
У Рівному внаслідок ДТП загинув пішохід. Його особу встановлюють правоохоронці
У Рівному водійка автомобіля збила пішохода, який переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Поліцейські встановлюють його особу.
Про це 22 березня повідомила пресофіцерка поліції в області Анна Цап.
За її інформацією, ДТП сталася 21 березня орієнтовно о 19:20 на вулиці Льонокомбінатівській.
"Слідчий на місці події встановив, що 28-річна рівнянка, керуючи автомобілем Peugeot, допустила наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Внаслідок отриманих у ДТП травм, чоловік загинув на місці. Водійка за результатами огляду була твереза", — розповіла Анна Цап.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.
"Поліцейські встановлюють особу загиблого чоловіка. На вигляд йому 45-55 років, худорлявої тілобудови, волосся сиве, коротке. Був одягнений у зелену куртку, сірий светр, сині джинси та чорні черевики. Якщо вам відома будь-яка інформація про загиблого, прохання повідомити до поліції за номерами телефонів: 068 677 12 34, 067 360 26 26 або 102", — додала пресофіцерка.
Нічний ракетний обстріл: яка ситуація на Рівненщині
На Рівненщині 22 березня під час нічного ракетного обстрілу жодних влучань не зафіксували. Складові енергосистеми продовжують працювати у штатному режимі. В інших регіонах країни внаслідок ракетного обстрілу є перебої зі світлом. Про це у Telegram 22 березня повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль:
"Станом на 9:00 енергетична мережа працює в штатному режимі. Графіки аварійних відключень не запроваджуються".
За ніч РФ випустила по Україні понад 60 "шахедів" і майже 90 ракет різних типів, повідомив президент Зеленський. Цілили по електростанціях, лініях постачання енергії, греблі ГЕС. У населених пунктах, де зафіксували пошкодження, триває відновлення постачання електрики: Харківщина, Запоріжжя, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельниччина, Вінничина, Івано-Франківщина.
Виборов три призових місця: ветеран з Рівного розповів про змагання "Сильні України" й участь у війні з 2014 року
Ветеран Володимир Климов з Рівного виборов призові місця на другому етапі змагань "Сильні України". Він взяв участь в індивідуальних вправах "Ейрбайк" та "Жим лежачи на рази", а також у вправі "Веслування командне".
Про підготовку до змагань та участь у війні з 2014 року чоловік розповів 21 березня Суспільному.
Участь у змаганнях "Сильні України"
Володимир Климов у другому етапі змагань "Сильні України", які відбулися в Одесі 17 березня, здобув три призові місця в індивідуальних та командній вправі:
- 1 місце — вправа "Ейрбайк";
- 2 місце — вправа "Жим лежачи на рази";
- 1 місце — вправа "Веслування командне".
"Сильні України" — це спортивні змагання для ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення під час участі в бойових діях.
Військовий розповів про те, як готувався до змагань:
"Багато поту вийшло. Я мав брати участь у вправі "Ейрбайк", тому що жим штанги мені спочатку забороняли через травму спини. Але потім реабілітологи дозволили працювати з малою вагою. В кінці ми спробували на кількох тренуваннях підіймати штангу і на змаганнях я вирішив виступити не лише на "Ейрбайку", а й у вправі "Жим штанги". І результат вийшов добрим. В кінці було командне змагання".
Володимир Климов розповів, що в шкільні та студентські роки займався спортом, однак на змаганнях такого рівня був вперше.
"На таких змаганнях всі хочуть перші місця. На вправі "Ейрбайк" я розраховував на призове місце, бо знав свій результат, що я можу швидко прокрутити. А на жимі штанги не знав як вийде, оскільки не готувався. Але неможливого не буває", — зазначив призер.
Такі змагання, на думку Володимира Климова, — це шанс реалізувати себе й перевірити, на що спроможний, навіть після тяжких поранень:
"Навіть програма Trenvet, де тренери безкоштовно тренують ветеранів, спортзали, де можна безкоштовно займатися. Для ветерана — це не тільки для фізичного навантаження. Таких ветеранів постійно треба витягувати. А в спортзалі є з ким поговорити, бо такі ж побратими ходять. І тренери, коли з тобою займаються, не дивляться на тебе як на каліку, вони випробовують тебе як здорову людину", — розповів Володимир Климов.
Спробувати себе у спортивних змаганнях Володимиру Климову запропонував тренер Ігор Головко, який допомагає військовому відновитися після бойових травм.
Бойовий шлях Володимира Климова
Вперше на війну чоловік потрапив у 2014 році. У зоні АТО він отримав перше поранення. До лютого 2022-го щороку їздив на ротацію у східні регіони. З початку повномасштабного вторгнення Володимир Климов обороняв Київщину. У квітні 2022 року отримав поранення вдруге — частково втратив зір, мав осколкові поранення обличчя та руки, а також компресійний перелом хребта.
"Після поранення в мене було багато операцій. За рік відновився і попросився назад до лав Збройних сил України. Пройшов медкомісію і мене визнали обмежено придатним, пішов на службу в Рівненський обласний територіальний центр комплектування".
Зі слів Володимира, через травму хребта була ймовірність того, що зможе пересуватися лише в кріслі колісному. Реабілітологи радили працювати на зміцненням м'язів спини. Для таких занять в Будинку ветеранів підказали один зі спортивних клубів у Рівному.
"Тренер Ігор Головко почав зі мною працювати. Пізніше він запропонував мені спробувати себе у змаганнях. Але моя найбільша мрія — щоб скоріше це все закінчилось перемогою. А далі будемо жити — будемо бачити".