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Два будинки зруйновано вщент, сотні — пошкоджено: наслідки російського удару по Запоріжжю 22 березня — фоторепортаж
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Два будинки зруйновано вщент, сотні — пошкоджено: наслідки російського удару по Запоріжжю 22 березня — фоторепортаж

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Наслідки ракетного обстрілу армії РФ по Запоріжжю 22 березня фото
Наслідки обстрілу армії РФ в Запоріжжі, 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Сьогодні вранці, 22 березня, близько четвертої години у Запоріжжі пролунав перший вибух. Станом на 05:25 у місті пролунало вісім вибухів. За словами очільника Головного управління Національної поліції Артема Киська, військові РФ завдала двадцять ракетних ударів по території обласного центру та околиць. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали обʼєкти інфраструктури та цивільні будинки.

Обстріл по Запоріжжю 22 березня
Наслідки російського обстрілу в одному з районів Запоріжжя 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Які наслідки російської масованої атаки на Запоріжжя — у фоторепортажі Суспільного.

Обстріли Запоріжжя наслідки
Містяни поруч з пошкодженою дев'ятиповерхівкою в Запоріжжі, 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Наслідки обстрілів у Запоріжжі 22 березня
Вигляд з вікна пошкодженої багатоповерхівки у Запоріжжі на вирву, яка утворилась внаслідок російського обстрілу 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

наслідки російського удару по Запоріжжю 22 березня — фоторепортаж
Один з пошкоджений будинців у Запоріжжі, 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

У пошкоджених квартирах — вибиті шибки та двері, на підлозі — уламки скла.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 22 березня
Власник квартири прибирає уламки скла від вибитих шибок внаслідок російського обстрілу. Запоріжжя, 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Наслідки російського ракетного удару по Запоріжжю 22 березня
Одна з квартир багатоповерхівки у Запоріжжі, пошкодженої внаслідок російського обстрілу 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Наслідки російського ракетного удару по Запоріжжю 22 березня
Наслідки атаки на Запоріжжя, 22.03.2024.

Вдень на місці повністю та частково зруйнованих будинків тривають рятувально-пошукові роботи — зниклими безвісти вважалися три людини, серед них — дитина. Надвечір пошуки завершилися. Три людини загинули.

Ракетний обстріл у Запоріжжі 22 березня 2024 року
Пошуково-рятувальна операція у Запоріжжі на місці одного з влучань, 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Ракетний обстріл Запоріжжя 22 березня 2024 року
Пошуково-рятувальні роботи у Запоріжжі на місці одного з влучань, 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Під час пошукових робіт рятувальникам вдалося врятувати декілька курей з господарства місцевої жительки Оксани. Деякі птахи сховалися від вибуху в шафі, частина — опинилася під завалами. Врятувався й півень Петручіо.

Сім будинків зруйновано вщент, понад 400 — пошкоджено: наслідки російського удару по Запоріжжю 22 березня — фоторепортаж
Оксана, місцева жителька. Фото: Суспільне Запоріжжя

Сім будинків зруйновано вщент, понад 400 — пошкоджено: наслідки російського удару по Запоріжжю 22 березня — фоторепортаж
Півень Петручіо з куркою, сховавшись у шафі в зруйнованому будинку внаслідок російського обстрілу Запоріжжя 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Сім будинків зруйновано вщент, понад 400 — пошкоджено: наслідки російського удару по Запоріжжю 22 березня — фоторепортаж
Курки серед уламків будинку, який був пошкоджений внаслідок ракетного обстрілу армією РФ. Запоріжжя, 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Обстріл РФ у Запоріжжі 22 березня 2024 року
Рятувальник разом з куркою, яка була на місці обстрілу в Запоріжжі, 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Окрім курей, серед уламків були коти й собаки — вони ходили поряд з місцем, де раніше стояли будинки їхніх власників.

Сім будинків зруйновано вщент, понад 400 — пошкоджено: наслідки російського удару по Запоріжжю 22 березня — фоторепортаж
Сірий кіт посеред уламків пошкодженого внаслідок російського обстрілу будинку. Запоріжжя, 22.03.2024 р. Суспільне Запоріжжя

Сім будинків зруйновано вщент, понад 400 — пошкоджено: наслідки російського удару по Запоріжжю 22 березня — фоторепортаж
Собака поряд з уламками від пошкодженого будинку внаслідок російської ракетної атаки. Запоріжжя, 22.03.2024 р. Суспільне Запоріжжя

Сім будинків зруйновано вщент, понад 400 — пошкоджено: наслідки російського удару по Запоріжжю 22 березня — фоторепортаж
Собака поряд з господарем, який стоїть неподалік від пошкодженого внаслідок російського обстрілу будинку. Запоріжжя, 22.03.2024 р. Суспільне Запоріжжя

За словами Анатолія Куртєва, внаслідок атаки армії РФ на Запоріжжя пошкоджено сотні будинків, з них два — повністю зруйновані та сім — напівзруйновані.

Ракетний обстріл Запоріжжя 22 березня
Дитяча іграшка серед уламків зруйнованого будинку внаслідок російського обстрілу в Запоріжжі. Суспільне Запоріжжя

наслідки російського удару по Запоріжжю 22 березня — фоторепортаж
Дитячий одяг серед уламків будинку, зруйнованого ракетним обстрілом армії РФ. Запоріжжя, 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Внаслідок обстрілу пошкодження отримали й автівки жителів Запоріжжя — в них розбиті вікна та ушкоджений кузов.

Ракетний обстріл Запоріжжя 22 березня
Автівка, пошкоджена внаслідок російського обстрілу. Запоріжжя, 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Ракетний обстріл Запоріжжя 22 березня
Одна з автівок, яка пошкоджена внаслідок обстрілу армією РФ Запоріжжя, 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Наразі на місці влучань працювали рятувальники ДНСН, лікарі, комунальники та волонтери. Для повної ліквідації наслідків російських обстрілів службам необхідно близько тижня роботи.

наслідки російського удару по Запоріжжю 22 березня — фоторепортаж
Наслідки російських обстрілів у приватному секторі Запоріжжі, 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Наслідки російського удару по Запоріжжю 22 березня 2024 року
Пошкоджений дах одного з будинків приватного сектору в Запоріжжі, 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

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