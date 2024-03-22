наслідки російського удару по Запоріжжю 22 березня — фоторепортаж

Сьогодні вранці, 22 березня, близько четвертої години у Запоріжжі пролунав перший вибух. Станом на 05:25 у місті пролунало вісім вибухів. За словами очільника Головного управління Національної поліції Артема Киська, військові РФ завдала двадцять ракетних ударів по території обласного центру та околиць. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали обʼєкти інфраструктури та цивільні будинки.

Наслідки російського обстрілу в одному з районів Запоріжжя 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Які наслідки російської масованої атаки на Запоріжжя — у фоторепортажі Суспільного.

Містяни поруч з пошкодженою дев'ятиповерхівкою в Запоріжжі, 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Вигляд з вікна пошкодженої багатоповерхівки у Запоріжжі на вирву, яка утворилась внаслідок російського обстрілу 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Один з пошкоджений будинців у Запоріжжі, 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

У пошкоджених квартирах — вибиті шибки та двері, на підлозі — уламки скла.

Власник квартири прибирає уламки скла від вибитих шибок внаслідок російського обстрілу. Запоріжжя, 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Одна з квартир багатоповерхівки у Запоріжжі, пошкодженої внаслідок російського обстрілу 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Наслідки атаки на Запоріжжя, 22.03.2024.

Вдень на місці повністю та частково зруйнованих будинків тривають рятувально-пошукові роботи — зниклими безвісти вважалися три людини, серед них — дитина. Надвечір пошуки завершилися. Три людини загинули.

Пошуково-рятувальна операція у Запоріжжі на місці одного з влучань, 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Пошуково-рятувальні роботи у Запоріжжі на місці одного з влучань, 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Під час пошукових робіт рятувальникам вдалося врятувати декілька курей з господарства місцевої жительки Оксани. Деякі птахи сховалися від вибуху в шафі, частина — опинилася під завалами. Врятувався й півень Петручіо.

Оксана, місцева жителька. Фото: Суспільне Запоріжжя

Півень Петручіо з куркою, сховавшись у шафі в зруйнованому будинку внаслідок російського обстрілу Запоріжжя 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Курки серед уламків будинку, який був пошкоджений внаслідок ракетного обстрілу армією РФ. Запоріжжя, 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Рятувальник разом з куркою, яка була на місці обстрілу в Запоріжжі, 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Окрім курей, серед уламків були коти й собаки — вони ходили поряд з місцем, де раніше стояли будинки їхніх власників.

Сірий кіт посеред уламків пошкодженого внаслідок російського обстрілу будинку. Запоріжжя, 22.03.2024 р. Суспільне Запоріжжя

Собака поряд з уламками від пошкодженого будинку внаслідок російської ракетної атаки. Запоріжжя, 22.03.2024 р. Суспільне Запоріжжя

Собака поряд з господарем, який стоїть неподалік від пошкодженого внаслідок російського обстрілу будинку. Запоріжжя, 22.03.2024 р. Суспільне Запоріжжя

За словами Анатолія Куртєва, внаслідок атаки армії РФ на Запоріжжя пошкоджено сотні будинків, з них два — повністю зруйновані та сім — напівзруйновані.

Дитяча іграшка серед уламків зруйнованого будинку внаслідок російського обстрілу в Запоріжжі. Суспільне Запоріжжя

Дитячий одяг серед уламків будинку, зруйнованого ракетним обстрілом армії РФ. Запоріжжя, 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Внаслідок обстрілу пошкодження отримали й автівки жителів Запоріжжя — в них розбиті вікна та ушкоджений кузов.

Автівка, пошкоджена внаслідок російського обстрілу. Запоріжжя, 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Одна з автівок, яка пошкоджена внаслідок обстрілу армією РФ Запоріжжя, 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Наразі на місці влучань працювали рятувальники ДНСН, лікарі, комунальники та волонтери. Для повної ліквідації наслідків російських обстрілів службам необхідно близько тижня роботи.

Наслідки російських обстрілів у приватному секторі Запоріжжі, 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Пошкоджений дах одного з будинків приватного сектору в Запоріжжі, 22 березня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

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