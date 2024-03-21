У Володимирці на Рівненщині місцеві волонтерки запустили у Facebook ярмарок виробів ручної роботи “БлагоДія”. До ярмарку запрошують долучатися усіх, хто вміє робити щось гарне і корисне. Половину суми з продажу кожної роботи спрямують на підтримку ЗСУ та волонтерського центру.

Як розповіла Суспільному одна з організаторок, швачка та волонтерка Ірина Товт, таким чином хочуть залучити більше людей до допомоги ЗСУ, підтримати діяльність волонтерського центру у Володимирці та привернути увагу до творчості місцевих умільців:

“Ідею я виношувала дуже давно, проте не знала, як і що робити, аби наші люди більше звертали увагу на допомогу ЗСУ. Що я тільки не вигадувала! Що робити, що шити, що цікаво людям… Є бажання допомагати, заробляти кошти. Ми намагаємося шити подушки, спіднички, сумки — хоч щось. Аби це реалізовувалось і ми могли більше коштів збирати”.

Подібний ярмарок на базі волонтерського центру організували у грудні 2023 року. Тоді, зі слів Ірини Товт, тоді до участі долучилися жителі усієї громади. Ярмарок "БлагоДія" в соцмережі — це спроба продовжити таку ініціативу в іншому форматі.

“Зробили окремий рахунок для такої справи, тобто всі кошти, які отримаємо від проданих лотів, будуть на цьому рахунку. Поки все в режимі запуску. Сподіваємось, що люди активніше почнуть долучатися таким чином до донатів на допомогу ЗСУ”.

Ірина Товт зазначила, що усі вироби, які створені нею та колегою Наталією Мазур, за потреби можна також оглянути у їхній майстерні. Волонтерки очікують, що до такої ініціативи долучаться майстри регіону із власними виробами.

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