"Дні кіно від ТРО": в Тернополі показали фільм 105 бригади

У Тернополі влаштували показ документального фільму 105 окремої бригади тероборони ЗСУ "На день ближче до перемоги". Фільм показали у другий день всеукраїнського туру "Дні кіно від ТРО".

На показ прийшов один з героїв фільму тернополянин Микола Грушецький. Він розповів Суспільному, що брав участь у зйомках в перервах між бойовими завданнями.

"Ми від’їжджали на певну відстань від зони проведення свого завдання на відпочинок. І в цей час якраз приїхали репортери, наші друзі, побратими, щоб знімати цей фільм. Ми були спочатку звісно дуже вражені, бо хто ми такі, щоб про нас фільм знімати? Ми прості хлопці. Вони кажуть: "Ні, ми хочемо зняти про своїх хлопців, про добровольців фільм". І нам це було дуже приємно".

Микола Грушецький. Фото: Суспільне Тернопіль

Пресофіцер 105 бригади Юрій Кульпа розповідає, кіно зняли під час проєкту "Готові до спротиву" командування сил територіальної оборони.

"Фільм складається із 16 історій військовослужбовців. Кожна історія неповторна. Такі фільми не мають зайвих фарб, зайвих прикрас. Для них не потрібно особливого монтажу. Тому що це реальна історія, реальні кадри. І цю історію, і ці кадри повинні бачити люди на мирних територіях. На них повинні навчатися наступні покоління, яким дістанеться у спадок країна".

Юрій Кульпа. Фото: Суспільне Тернопіль

Подивитися фільм про захисників прийшла студентка Владислава Рева.

"Вразила найбільше їхня хоробрість. Те, як вони щодня змагаються з ворогом, як вони морально витримують це. Знала і знаю деяких бійців з цієї бригади".

Владислава Рева. Фото: Суспільне Тернопіль

Показ влаштували в Західноукраїнському національному університеті.

Глядачі на перегляді фільму. Фото: Суспільне Тернопіль

Нагадаємо, документальне кіно про бійців 105 бригади тероборони ЗСУ знімали на Харківщині та Тернопільщині.

Історії людей, які взяли участь у зйомках фільму "На день ближче до перемоги"