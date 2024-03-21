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У Києві 5 лікарень проводитимуть трансплантацію кісткового мозку. Які саме
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У Києві 5 лікарень проводитимуть трансплантацію кісткового мозку. Які саме

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У Києві 5 лікарень проводитимуть трансплантацію кісткового мозку
Операція з трансплантації нирок. Фото: Facebook/Український центр трансплант-координації

У 2024 році 9 медичних закладів в Україні отримали дозвіл на проведення трансплантації стовбурових клітин. 5 з цих лікарень, розташовані у Києві. Перелік закладів визначила Національна служба здоров'я (НСЗУ).

Про це інформує Український центр трансплант-координації.

Зазначається, що дозвіл на трансплантацію медзаклади отримали після того, як виконали всі вимоги, визначені Програмою медичних гарантій для надання послуг за таким напрямком.

Заклади, які проводять трансплантацію стовбурових клітин у Києві:

  • Державне некомерційне підприємство "Національний інститут раку";
  • КНП Київської обласної ради “Київський обласний онкологічний диспансер”;
  • Клінічна лікарня "Феофанія" Держуправління справами;
  • КНП “Київський міський центр нефрології та діалізу” виконавчого органу Київської міської ради;
  • НДСЛ “Охматдит" Мінохорони здоров'я;

"У дотрансплантаційному, трансплантаційному і посттрансплантаційному періоді медичні центри надають пацієнту всі послуги безкоштовно. Їхню вартість закладам сплачує держава за визначеними тарифами через НСЗУ", — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у лікарні "Охматдит" 9-місячній Тетяні Денчик зробили унікальну операцію — трансплантацію печінки з одномоментною корекцією вади серця. Таку операцію в Україні провели вперше і тривала вона 23 години. Загалом протягом 2023 року в Україні провели 589 трансплантацій, 59 із них — дітям.

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