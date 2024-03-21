У Полтаві відкрили центр підтримки ментального здоров'я "Ментал Хаб". Охочі зможуть безоплатно отримати психологічні консультації.

Про це 21 березня Суспільному повідомив співробітник благодійної організації "Світло надії".

Відкрили центр 21 березня у Полтаві на вулиці В.Козака, 14.

Одна з кімнат у центрі підтримки ментального здоров'я. Фото: БО "Світло надії"

"Офлайн простір "Ментал Хаб" є першим у Полтаві центром підтримки ментального здоров’я і пропонує широкий спектр послуг, включаючи безоплатні психологічні консультації для дітей та дорослих, групові заняття з психологом, а також різноманітні тематичні події та освітні заходи на тему психоемоційного здоров’я"

Також на базі "Ментал Хабу" діятиме дитяча кімната. У ній можна буде отримати консультацію психолога, а також батьки зможуть залишити своїх дітей на час сеансу з психологом.

У Полтаві 21 березня відкрили центр підтримки ментального здоров'я. Фото: БО "Світло надії"

У 9 громадах області вже понад місяць працює мобільна команда, що надає індивідуальні та групові психологічні консультації для дітей і дорослих.

Діяльність центру підтримки ментального здоров'я "Ментал Хаб" та мобільних команд здійснюється завдяки підтримці USAID Ukraine — в межах проєкту "Розбудова стійкої системи громадського здоров’я".

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