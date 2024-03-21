Депутату Тернопільської облради оголосили підозру

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру депутату Тернопільської обласної ради, якого викрили на корупції.

Про це йдеться у Телеграмі НАБУ.

Нагадаємо, йдеться про депутата Тернопільської облради Олега Щиголя, який за сумісництвом є головою постійної комісії з питань бюджету.

"У січні 2024 року посадовець запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні йому матеріальної допомоги на лікування. За це після надходження коштів на банківську картку він повинен був віддати чиновнику половину суми", — йдеться у повідомленні.

Дії депутата кваліфікували за ч. 3 ст. 368 КК України.

"У межах досудового розслідування встановлено, що у січні поточного року посадовець запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні матеріальної допомоги для лікування. Натомість військовослужбовець після одержання матдопомоги мав віддати депутату облради половину від отриманої суми, що сягає 30 тис. грн", — повідомляє САП.

Нагадаємо, відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.