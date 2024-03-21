Бійці 3-ї окремої штурмової бригади влаштували інформаційний тур Україною "Пробуди в собі воїна. Вривайся у третю штурмову". У Кропивницькому вони поспілкувались з охочими долучитись до підрозділу. 35% з них – жінки.

Про це розповів Суспільному військовий з позивним "Тренер".

Сказав, що інформаційний тур проводять, бо мають багато запитань від людей.

"Ми надаємо таку можливість. У Кропивницькому до нас приходили військові, представники поліції, які мають бажання долучитися до третьої окремої штурмової бригади. Також, приходять рідні військових, які цікавляться, як перевести бійця з іншого підрозділу. Багато жінок хочуть долучитися до нашої патронатної служби".

Критерії відбору

До бригади беруть військових з досвідом та мотивацією, говорить "Тренер".

"Всіх підряд не беремо. Обов'язково, щоб людина була вмотивована. Ми не чекаємо закон про демобілізацію. Ми прийшли в підрозділ для того, щоб здобути перемогу, звільнити українську землю від ворога".

Бійці 3-ї ОШБр спілкуються з кропивничанами. Фото: Суспільне Кропивницький

Потрібно фізично бути загартованим. Охочі перевірити себе, проходять тестовий тиждень в навчальному центрі. Після цього людина ухвалює рішення залишається в підрозділі чи повернутися до цивільного життя.

Рішення про те, що людина психологічно і фізично готова виконувати бойові завдання, ухвалює командир бойового підрозділу.

"Всього навчимо, людина проходить адаптацію, тренується, щоб досягти того рівня бойового підрозділу, в якому він перебуває. Людина, яка приходить до підрозділу, є важливою, цінується життя кожного. Це особливість бригади. У нас не виконується завдання за будь-яку ціну. Ми маємо особливий дух "азовського братерства". У нас поранений не залишається наодинці. Він відчуває підтримку. Ми зацікавлені в тому, щоб боєць повернувся в підрозділ. Тому що він має бойовий досвід, в нього вкладений ресурс та час".

Постер інформаційної кампанії "Вривайся у третю штурмову" (ліворуч) та спілкування бійців з кропивничанами. Фото: Суспільне Кропивницький

Зі слів "Тренера", в грудні минулого року вище військове керівництво ухвалило рішення про збільшення бригади втричі. І це є доказом ефективного виконання їх обов'язків. Нині є потреба в усіх військових спеціальностях.

Які вакансії є в бригаді

Потрібні гранатометники, стрільці, фахівці з радіозв'язку, танкісти, мінометники, оператори БПЛА. Люди, які переводяться з інших підрозділів, обов'язково проходять перепідготовку, бо специфіка штурмової бригади відрізняється від інших підрозділів.

Щоб потрапити до 3-ї окремої штурмової бригади необхідно подати заявку, заповнивши анкету на офіційному сайті бригади: https://ab3.army та очікувати на дзвінок із рекрутингового центру. Також на сайті є інформація про перелік актуальних вакансій, алгоритм дій новобранців, відповіді на найпоширеніші питання. Загалом, службу у 3-й штурмовій бригаді можна проходити як за контрактом, так і за мобілізацією.

До бригади звертаються молоді люди з питанням як і де пройти військовий вишкіл. Про це каже боєць із позивним Лофт. За його словами, неповнолітні українці можуть долучитися до громадської організації "Центурія", яка займається військово-патріотичним вихованням молоді. А вступити до лав бригади можуть учасники "Центурії", яким виповнилося 18 років.

Що відомо про 3-тю окрему штурмову бригаду

Третя окрема штурмова бригада – добровольчий підрозділ, сформований у перші дні повномасштабного вторгнення. Засновник – перший командир полку "Азов" Андрій Білецький. У січні 2023 року Сили спеціальних операцій полку "Азов" увійшли до складу Сухопутних військ ЗСУ та стали третьою окремою штурмовою бригадою.

Інформаційну кампанію третя штурмова бригада проводить по всій Україні. Кіровоградщина – це третя область, де представники бригади цього року зустрілися з охочими доєднатися до її лав. Працювали також в Київській та Черкаській областях, далі тур планують у Вінницькій області.