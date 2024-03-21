21 березня 2024 року, після ранкової масованої атаки РФ на Київ, у Шевченківському районі піротехніки виявили біля одного з житлових будинків нерозірвану частину ракети Х-101.

Про це інформує ДСНС України.

Правоохоронці перекрили рух і разом із рятувальниками евакуювали мешканців, щоб вивезти частину російської ракети й знешкодити її якомога далі від людських осель.

"Частину ракети було безпечно вилучено саперами з Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС, транспортовано до місця ліквідації та знищено", — йдеться у повідомленні.

Нещодавно ДСНС запустила проєкт #Техніка_що_рятує, перший випуск якої присвячений піротехнічній машині важкого типу ПМ-В. Сьогодні саме завдяки такій спецтехніці частину ворожої ракети було безпечно вивезено з житлового масиву.

Раніше кореспонденти Суспільного побували у Шевченківському районі, де рятувальники виявили частину російської ракети.

Що відомо про ракетну атаку РФ на Київ та область 21 березня 2024 року

У ніч на 21 березня 2024 року Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили над Київщиною усі повітряні цілі — 2 балістичні й 29 крилатих ракет, повідомили у повітряних силах ЗСУ.

У Києві У Києві внаслідок ракетної атаки у трьох районах пошкоджена інфраструктура: житлові будинки, 6 закладів освіти, складські будівлі та авто. Травмовані 13 людей, чотирьох госпіталізували.

У Шевченківському районі Києва для мешканців багатоповерхівок по вулиці Нагірній та в мікрорайоні Татарка, які постраждали від ракетної атаки РФ, організували штаб з надання допомоги.

У області також внаслідок ракетної атаки Росії постраждали люди, уламки збитих ракет пошкодили приватні будинки та електромережі, що призвело до перебоїв зі світлом. Обласна прокуратура розпочала кримінальне розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.