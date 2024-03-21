У Ленінському районному суді Кропивницького обирали запобіжний захід 28-річному кропивничанину Аліму Ібрагімлі, якого підозрюють у допомозі ухилянтам від мобілізації. Суспільне побувало на судовому засіданні.

За даними речниці обласного управління СБУ Юлії Ткач, чоловік продавав підроблені посвідчення міжнародної волонтерської організації, яка, за його легендою, була частиною одного з батальйонів ЗСУ.

"Торгував посвідченнями, проводив інструктажі щодо постійного носіння військової або тактичної форми ЗСУ, а також щодо поводження зі співробітниками ТЦК. Відомо, що його послугами скористались понад сотня людей".

Підозру кропивничанину оголосили за статтями "Перешкоджання діяльності Збройних сил України" та "Шахрайство".

За даними речниці, Служба безпеки України має записи розмов підозрюваного з членами схеми ухилення від мобілізації та з клієнтами, які хотіли купити документи про вступ до міжнародної волонтерської організації.

Підозрюваний сказав, що на записах не його голос.

"Це фейк. Як вони це роблять? Через штучний інтелект? Близько 75 людей у нашій організації. Більшість з них – громадяни Азербайджану. 20-30% – громадяни України. На рукаві – шеврон нашої організації".

Адвокат підозрюваного Юрій Усатенко під час засідання просив суд про відвід слідчого. Аргументував тим, що 27 лютого, перед обшуком, права його підзахисного порушили.

"Двоє працівників СБУ тримали його за руки, а інші били його руками та ногами. Це тривало дві години. У цей час слідчий стояв і чекав, поки вони знущались над Алімом Ібрагімлі. Вони вимагали у нього п’ять мільйонів гривень і виїхати після цього з України".

До заяви про відвід, зі слів адвоката, він додав документи, які підтверджують побиття.

"Пів року треба для лікування наслідків тілесних ушкоджень у вигляді забою нирок і сечового міхура".

Суддя Катерина Юр’єва відмовила у задоволенні клопотання.

Прокурор Володимир Лещенко просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою з можливістю внести один мільйон гривень застави. З його слів, підозрюваному загрожує 5-8 років позбавлення волі.

Крім того, прокурор розповів про трьох свідків у справі.

"Надавав шеврони нібито військового зразка батальйону "Туран" з метою створення уявлення і начебто приналежності до військового формування. Відразу передали Ібрагімлі 20 тисяч гривень від кожного під виглядом членських внесків".

Адвокат підозрюваного просив не обирати жодного запобіжного заходу, оскільки вважає підозру необґрунтованою.

Зі слів Аліма Ібрагімлі, його організацію зареєстрували 2021 року, він збирав гроші для допомоги на фронт, а не торгівлі посвідченнями.

"Я є головою організації "Міжнародна асоціація націй". Наша організація – за об’єднання тюркських країн, ми – за розвал Росії. Я особисто буваю на фронті, всі військові мене знають – 110-та бригада, 31-ша, 61-ша, Грузинський легіон, батальйон "Туран".

Запобіжний захід підозрюваному не обрали. Суддя оголосила перерву до 25 березня для виклику свідка.