Дитячій школі мистецтв № 5 Оболонського району Києва присвоєно ім’я Героя України, українського хормейстера та диригента Льва Венедиктова.

Таке рішення сьогодні ухвалили на пленарному засіданні Київради, інформує пресслужба КМДА.

Звернення від Оболонської райдержадміністрації щодо присвоєння дитячій школі мистецтв № 5 розглянули ще у липні 2020 року на засіданні комісії з питань найменувань. Цьому передувало громадське обговорення.

"Мешканці столиці зробили свій вибір та підтримали ініціативу щодо присвоєння школі імені видатного українського хормейстера та диригента, Героя України, народного артиста України, професора Льва Миколайовича Венедиктова. Хор Національної опери України, створений ним, вважається одним із найкращих оперних хорів світу. Ми маємо увіковічити пам’ять про цю видатну людину. Лев Венедиктов представляв Україну в усьому світі", – наголосила депутатка Київради Мирослава Смірнова.

Раніше Київрада ініціювала перейменування Національної музичної академії України імені Чайковського. Викладачі та студенти також звертались із проханням змінити назву закладу.