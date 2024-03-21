Федерація стронгмену України другий рік поспіль організовує змагання з адаптивних видів спорту для ветеранів та поранених військових "Сильні України". Цьогоріч вдруге змагатиметься й колишній військовослужбовець 57-ої окремої мотопіхотної бригади Михайло Дроботенко з Кропивницького, який після ампутації ніг та 25 операцій не залишив занять спортом.

Михайло Дроботенко втратив ноги внаслідок поранення, отриманого у 2022 році під Сєверодонецьком Луганської області. Нині, розповів Суспільному, реабілітується спортом, тому бере участь у проєкті.

"Це для поранених хлопців, хто після війни постраждав – щоб вони знаходили себе, як фізично відновлювалися, так і психологічно. Тому що, коли ти займаєшся, ти відпочиваєш".

Один з адаптивних видів спорту – жим штанги лежачи, сказав Михайло.

"60 кілограмів, за хвилину. Є ще гребля, аеробайк та штовхання гирі. Гребля мені з протезами ще не дуже дається, тому я поки силовими вправами займаюсь, але планую далі розвиватися".

Жим лежачі у виконанні Михайла Дроботенка. Фото: Суспільне Кропивницький

Був серед призерів в усіх змаганнях, де брав участь, сказав Михайло.

"Навіть коли там були хлопці з ногами, з руками. У 2023 році ми їздили на "Arnold Classic Europe" у Мадрид, в Іспанію. Вісім ветеранів. Ми встановили світовий рекорд – перетягнули чотири фури вагою 35 тонн на 20 метрів за 30 секунд".

Михайло – представник проєкту "Сильні України" у Кропивницькому. З його слів, 25 травня у місті вперше відбудеться всеукраїнський етап змагань.

"Треба, щоб хлопці долучалися – багатьом з них треба з чогось починати. "Сильні України" – це саме той вид, в якому зможуть всі брати участь із самого початку. Пропоную, і навіть рекомендую, займатися цим, долучатися до нас і досягати успіхів".

Наприкінці року відбудеться фінальний етап змагань, на переможців якого чекають міжнародні старти.