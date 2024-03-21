Російські військові 21 березня обстріляли Білозерку Херсонської області. Поранені двоє місцевих жителів.

Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА.

Повідомляється, що у 32-річної жінки та 36-річного чоловіка діагностували вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми та контузії. Медики їм надали допомогу на місці, від госпіталізації потерпілі відмовились.

Також ввечері до лікарні доставили 50-річну жінку в тяжкому стані. Постраждала потрапила під обстріл у селі Велетенське Білозерської громади. У неї — вибухова травма, уламкове поранення ноги, контузія.

Що відомо про обстріли Херсонщини 21 березня 2024 року

Російські військові 21 березня атакували Велетенське Херсонської області. Завдали ударів по житловому сектору. Загинула жінка.

Армія РФ атакувала з безпілотника автомобіль у Козацькому. Поранений 74-річний місцевий житель.

Російські військові атакували Берислав безпілотниками. З дрона скинули вибухівку на 46-річного місцевого жителя. Він отримав поранення.

Раніше керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російська армія минулої доби обстріляла 12 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 17 приватних будинків, навчальний заклад, адмінбудівля, дитячий садок. Поранені четверо людей.

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