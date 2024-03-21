НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Внаслідок російських обстрілів Білозерської громади Херсонщини поранені троє людей
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

Внаслідок російських обстрілів Білозерської громади Херсонщини поранені троє людей

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Херсон, обстріли РФ, руйнування
Пошкоджений будинок після російських обстрілів, Херсон, березень 2024 року . Фото: Суспільне Херсон

Російські військові 21 березня обстріляли Білозерку Херсонської області. Поранені двоє місцевих жителів.

Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА.

Повідомляється, що у 32-річної жінки та 36-річного чоловіка діагностували вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми та контузії. Медики їм надали допомогу на місці, від госпіталізації потерпілі відмовились.

Також ввечері до лікарні доставили 50-річну жінку в тяжкому стані. Постраждала потрапила під обстріл у селі Велетенське Білозерської громади. У неї — вибухова травма, уламкове поранення ноги, контузія.

Що відомо про обстріли Херсонщини 21 березня 2024 року

Російські військові 21 березня атакували Велетенське Херсонської області. Завдали ударів по житловому сектору. Загинула жінка.

Армія РФ атакувала з безпілотника автомобіль у Козацькому. Поранений 74-річний місцевий житель.

Російські військові атакували Берислав безпілотниками. З дрона скинули вибухівку на 46-річного місцевого жителя. Він отримав поранення.

Раніше керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російська армія минулої доби обстріляла 12 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 17 приватних будинків, навчальний заклад, адмінбудівля, дитячий садок. Поранені четверо людей.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Херсонщина, Берислав, обстріли РФ
Армія РФ з дрона атакувала Берислав на Херсонщині: є поранений
Обстріли, Сумщина, Сумська область, кордон
273 вибухи: протягом дня армія РФ обстріляла 11 громад Сумщини
Піротехніки показали, як знешкодили бойову частину російської ракети
Піротехніки показали, як знешкодили бойову частину російської ракети, що впала біля житлового будинку у Києві
Прикордоння Чернігівщини після обстрілів
Від початку 2024 року на Чернігівщині було понад 3 тисячі приходів, через них загинули 2 людини, 4 отримали поранення
На початок