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На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили шість атак армії РФ — Генштаб ЗСУ
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На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили шість атак армії РФ — Генштаб ЗСУ

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На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили шість атак армії РФ
Українські військові, ілюстративне. Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

Сили оборони України відбили шість атак армії РФ поблизу Старомайорського на Донеччині та Роботиного, Запорізької області.

Про це сьогодні, 21 березня, повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"На Оріхівському напрямку армія РФ шість разів, за підтримки авіації, атакувала позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області", — йдеться в повідомленні.

Також у зведенні зазначили, що російських артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів Запорізької області, серед них Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка та П’ятихатки.

Раніше Суспільне повідомляло, що протягом минулої доби, 20 березня, російські військові атакували дев'ять населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

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