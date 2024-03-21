НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Сокирою вбив свого односельця": поліція затримала 20-річного закарпатця
ВБИВСТВОПОЛІЦІЯКРИМІНАЛРегіони

"Сокирою вбив свого односельця": поліція затримала 20-річного закарпатця

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
20-річного закарпатця підозрюють у вбивстві односельця
20-річного закарпатця підозрюють у вбивстві односельця. Нацполіція Закарпаття

На Закарпатті затримали 20-річного жителя села Горонда Мукачівського району за підозрою в умисному вбивстві односельця.

Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття.

За інформацією правоохоронців, до них звернулася сестра загиблого закарпатця.

"Правоохоронці встановили, що напередодні у будинку загиблого четверо його знайомих розпивали алкогольні напої. Коли троє з них пішли додому, між потерпілим та четвертим гостем виник конфлікт. Надалі останній схопив сокиру та заподіяв 24-річному закарпатцю несумісні з життям травми", — йдеться в повідомленні.

На місці події поліцейські знайшли сокиру зі слідами крові. Правоохоронці виявили 20-річного односельця загиблого. На його особистих речах також були сліди крові.

20-річного закарпатця підозрюють у вбивстві односельця
20-річного закарпатця підозрюють у вбивстві односельця. Нацполіція Закарпаття

"Криміналісти за допомогою приладу для швидкісного виділення ДНК-профілю та спеціалізованого програмного забезпечення встановили, що саме цей чоловік і причетний до вбивства закарпатця", — повідомили в поліції.

Наразі підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Молот в суді США
У США стратили чоловіка за вбивство колишньої дівчини у 1993 році
вбивство, кримінал, зарізав співмешканку
Зарізав під час сварки: на Чернігівщині затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві своєї співмешканки
Німецька поліція
У Німеччині знайшли тіло матері вбитої громадянки України
х-левел, нічний клуб
Вбивство біля клубу X-LEVEL в Черкасах: правоохоронці знайшли підозрюваного
На початок