"Сокирою вбив свого односельця": поліція затримала 20-річного закарпатця

На Закарпатті затримали 20-річного жителя села Горонда Мукачівського району за підозрою в умисному вбивстві односельця.

Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття.

За інформацією правоохоронців, до них звернулася сестра загиблого закарпатця.

"Правоохоронці встановили, що напередодні у будинку загиблого четверо його знайомих розпивали алкогольні напої. Коли троє з них пішли додому, між потерпілим та четвертим гостем виник конфлікт. Надалі останній схопив сокиру та заподіяв 24-річному закарпатцю несумісні з життям травми", — йдеться в повідомленні.

На місці події поліцейські знайшли сокиру зі слідами крові. Правоохоронці виявили 20-річного односельця загиблого. На його особистих речах також були сліди крові.

20-річного закарпатця підозрюють у вбивстві односельця. Нацполіція Закарпаття

"Криміналісти за допомогою приладу для швидкісного виділення ДНК-профілю та спеціалізованого програмного забезпечення встановили, що саме цей чоловік і причетний до вбивства закарпатця", — повідомили в поліції.

Наразі підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

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