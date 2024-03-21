У Криворізькому ботанічному саду пік цвітіння азалій. Колекція налічує близько 90 сортів зарубіжних та вітчизняних видів. Найстаршим – понад 40 років. Цвітіння триває близько місяця, розповіла Суспільному директорка ботсаду Людмила Бойко.

За її словами, цвітіння азалій зараз наймасовіше та найгарніше, адже вже через два тижні воно має піти на спад.

"На сьогодні квітують, як ранні, середньо, так і пізньоквітучі сорти. Це саме той період, коли цвітіння наймасовіше і найгарніше. Максимум два тижні, потім це цвітіння вже іде на спад", — сказала Людмила Бойко.

Людмила Бойко. Фото: Суспільне Дніпро

У колекції ботсаду майже 90 вітчизняних та зарубіжних сортів азалії.

"Зараз якраз такий період, коли квітують середньоквітучі саме української селекції, з такими гарними назвами, як "Сузір’я", "Попелюшка", "Мавка", "Бандурист", — дуже гарні. Але найпізніший сорт "Героям війни" ще не квітує, але вже скоро зацвіте. Цвітіння більш тривале у дрібноквіткових: чим менша за розміром квіточка, їх більше на рослинці і в них триваліше цвітіння всього куща", — розказала директорка ботсаду.

Азалії у Криворізькому ботсаду. Фото: Суспільне Дніпро

Найбільші квітки виростають діаметром до 80 міліметрів. Один кущ азалій цвіте майже місяць.

"У масовому цвітінні сорт "Бандурист". Він досить високий і розлогий зростає. У нього дуже гарний чистий колір", — розповіла Людмила.

У колекції ботсаду налічується близько 90 видів азалій. Фото: Суспільне Дніпро

Азалія індійська витримує температури від 5 до 10 градусів. Росте тільки в кислому грунті, з особливим графіком поливу.

"Азалія індійська досить вередлива культура, але вона настільки гарна, що може дозволити собі так вередувати. Щоб її розмножити проводять живцювання і це живцювання теж потребує особливих умов", — сказала директорка ботсаду.

Азалія індійська "Іграшка". Фото: Суспільне Дніпро

Найстаршим азаліям Криворізького ботсаду понад 40 років. Колекцію планують розширювати.

Авторка — Наталія Качуровська.

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