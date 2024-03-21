22 березня на Львівщині прогнозують туман та ожеледицю

22 березня на Львівщині синоптики прогнозують погіршення видимості в тумані та ожеледицю. Вночі температура повітря опуститься до 2°C морозу.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівського регіонального центру з гідрометеорології.

На Львівщині 22 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень часом невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі від 2°C морозу до 3°C тепла, вдень 6 – 11°C тепла.

По місту Львову: температура вночі від 1°C морозу до 1°C тепла, вдень 8 – 10°C тепла. Погіршення видимості в тумані 200 – 500 м.