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22 березня на Львівщині прогнозують туман та ожеледицю
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22 березня на Львівщині прогнозують туман та ожеледицю

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Туман у Львові 21 березня 2024 року
Густий туман у Львові, 21 березня 2024 року. Суспільне Львів/Олена Данило

22 березня на Львівщині синоптики прогнозують погіршення видимості в тумані та ожеледицю. Вночі температура повітря опуститься до 2°C морозу.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівського регіонального центру з гідрометеорології.

На Львівщині 22 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень часом невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі від 2°C морозу до 3°C тепла, вдень 6 – 11°C тепла.

По місту Львову: температура вночі від 1°C морозу до 1°C тепла, вдень 8 – 10°C тепла. Погіршення видимості в тумані 200 – 500 м.

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