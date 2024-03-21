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Облаштування фортифікаційних споруд уздовж держкордону на Чернігівщині коштуватиме близько 1,5 млрд гривень, – Чаус
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Облаштування фортифікаційних споруд уздовж держкордону на Чернігівщині коштуватиме близько 1,5 млрд гривень, – Чаус

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В'ячеслав Чаус біля фортифікаційних споруд
В'ячеслав Чаус біля фортифікаційних споруд. ФОТО: Чернігівська ОВА

Наразі на Чернігівщині на всій ділянці державного кордону триває будівництво фортифікаційних споруд. За попередніми розрахунками, загальна вартість робіт – близько 1,5 млрд гривень.

Про це під час брифінгу 21 березня сказав начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"На сьогодні вже перші гроші надійшли в область. Скажу відверто, що грошей ми не чекали. Точніше, ми їх чекали, але ми, не чекавши грошей, почали роботи. У 2022 році багато фортифікацій ми облаштовували своїми силами, із залученням лісоматеріалу, який вилучався військовими. А зараз ці роботи з облаштування фортифікацій, капітальних споруд фінансуються за кошти резервного фонду".

За словами Чауса, роботи ведуться у двох напрямках – це невибухові загородження і взводні опорні пункти.

"Залучено дуже багато ресурсів: як техніки, так і людей, задля того, щоб ми ці роботи завершили якомога швидше. Все встигнемо, все зробимо так, щоб у ворога не було можливості і бажання іти вдруге на Чернігівщину".

Щодо термінів, коли мають завершити облаштування фортифікаційних споруд, Чаус сказав так:

"Ми готуємось невпинно до будь-якого сценарію і розвитку подій. Ми встигнемо в ті терміни, які ми собі поставили. Ці терміни точно не прив’язані до будь-яких можливих подій з боку ворога. Ми встигнемо до того часу, щоб ворог на це подивився і прийняв рішення: сюдою не ходити, нашою землею".

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