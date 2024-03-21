Працівники ТЦК та СП не мають мети мобілізувати чоловіків виключно з сільської місцевості. До армії залучають однаково як із міст, так і з сіл. Такі обговорення у соцмережах виникають через російські наративи.

Про це 21 березня під час брифінгу повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

За словами речника, видання "Washington Post" опублікувало інформацію про непропорційність призову за мобілізацією у містах та селах. За приклад взяли село Маків Хмельницької області. Користувачі соцмереж переконані, що ця ситуація стосується і інших регіонів, зокрема, Полтавщини.

Як повідомив Істомін, працівники ТЦК однаково здійснюють оповіщення як у міській, так і в сільській місцевості. Причиною чуток речник називає непропорційність кількості населення. Мобілізація трьох чоловіків з невеликого села, на його думку, люди сприймають гостріше, ніж сотні людей з міста.

"Я думаю, що мешканці Полтави навряд чи скажуть, що не бачили ТЦК. Їх не зупиняють, автобуси не перевіряють, на блокпостах не перевіряють, у тренажерні зали не ходили ж жодного разу. Звичайно, це абсурд".

Також спотворення інформації, за словами Істоміна, зумовлене швидкістю поширення новин про мобілізацію конкретної людини.

"У селі інформація розповсюджується набагато швидше, ніж в місті. В одному кінці мобілізували, в іншому вже знають, куди його відправили. Маленькі громади набагато згуртовані. І більше це обговорюють. Якщо в Полтаві мобілізували Миколу, то про це знає його родина. Якщо в селі мобілізували Миколу, то про це знають всі, а ще хтось думає, що три Миколи відразу мобілізували", - розповів Роман Істомін.

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