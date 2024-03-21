З процесом повернення військовополонених нацгвардійців з ЧАЕС "не найгірша ситуація", адже є військові частини, які у відсотковому вимірі повернули набагато менше своїх військовополонених.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час робочого візиту до Чернігова 21 березня.

За його словами, обмінні процеси продовжуються, комунікація з представниками РФ відбувається, але жодних подробиць омбудсман назвати не може.

"Щодо кількості полонених, то ми її не називаємо, ні кількості наших на території РФ, ні кількості російських військових на території України. Це свідома тактика команди координаційного штабу. Чи продовжуємо ми далі працювати над їх поверненням? Кожного дня. У мене кожного дня відбуваються ті чи інші заходи, пов’язані з поверненням військовополонених", — каже Лубінець.

Чи надається військовополоненим медична допомога в Росії, офіційно невідомо, говорить омбудсман.

"Російська сторона таку інформацію нам не надає. Офіційно я можу сказати, що за моїми даними, представники Міжнародного комітету Червоного хреста, які й повинні забезпечувати захист прав військовополонених, не допускаються до них та не можуть проконтролювати надання медичної допомоги".

На питання журналістки Суспільного про ймовірність отримання бійцями доз радіації після взяття в полон, Лубінець відповів так:

"Чи можемо ми припускати, що після взяття у полон бійці достатньо довго були на забрудненій території? Така інформація у нас є".

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