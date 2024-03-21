НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"По ЧАЕС точно не найгірша ситуація": омбудсман Лубінець про роботу над поверненням полонених нацгвардійців
ПолонЧАЕСПРАВА ЛЮДИНИВторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

"По ЧАЕС точно не найгірша ситуація": омбудсман Лубінець про роботу над поверненням полонених нацгвардійців

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Мітинг родичів військовополонених з ЧАЕС на Красній площі у Чернігові 24 лютого 2024 року
Мітинг родичів військовополонених з ЧАЕС на Красній площі у Чернігові 24 лютого 2024 року. Суспільне Чернігів

З процесом повернення військовополонених нацгвардійців з ЧАЕС "не найгірша ситуація", адже є військові частини, які у відсотковому вимірі повернули набагато менше своїх військовополонених.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час робочого візиту до Чернігова 21 березня.

За його словами, обмінні процеси продовжуються, комунікація з представниками РФ відбувається, але жодних подробиць омбудсман назвати не може.

"Щодо кількості полонених, то ми її не називаємо, ні кількості наших на території РФ, ні кількості російських військових на території України. Це свідома тактика команди координаційного штабу. Чи продовжуємо ми далі працювати над їх поверненням? Кожного дня. У мене кожного дня відбуваються ті чи інші заходи, пов’язані з поверненням військовополонених", — каже Лубінець.

Чи надається військовополоненим медична допомога в Росії, офіційно невідомо, говорить омбудсман.

"Російська сторона таку інформацію нам не надає. Офіційно я можу сказати, що за моїми даними, представники Міжнародного комітету Червоного хреста, які й повинні забезпечувати захист прав військовополонених, не допускаються до них та не можуть проконтролювати надання медичної допомоги".

На питання журналістки Суспільного про ймовірність отримання бійцями доз радіації після взяття в полон, Лубінець відповів так:

"Чи можемо ми припускати, що після взяття у полон бійці достатньо довго були на забрудненій території? Така інформація у нас є".

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Історія закатованого в полоні морпіха з Бердянська Павла Божка
“У карцері на стіні надряпав: “Мамуля, я тебе люблю": історія закатованого в полоні морпіха з Бердянська Павла Божка
Колаж Суспільне Миколаїв
"Мамуська, не хвилюйся". На Миколаївщині рідні чекають сина, оборонця Маріуполя
Дружина військовополоненого з Черкас Юлія
"Тато повинен скоро приїхати": дружина полоненого захисника з Черкас про життя в очікуванні
Переселенці з Маріуполя, "Азовсталь"
"У нас не було ні світла, ні води, ні їжі": історія родини військовополоненого з "Азовсталі"
На початок