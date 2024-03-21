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МОЗ оновило рекомендації щодо щеплення від коронавірусу. Що змінилося і чи охоче вакцинуються на Кіровоградщині
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МОЗ оновило рекомендації щодо щеплення від коронавірусу. Що змінилося і чи охоче вакцинуються на Кіровоградщині

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Міністерство охорони здоров’я України оновило рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусу. Зміни затвердили наказом відомства від 29 лютого 2024 року.

Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. За її словами, тепер можна робити первинне щеплення вакциною проти штаму "Омікрон".

"Якщо раніше омікрон-специфічна вакцина була рекомендована для бустерних доз, то тепер можна починати з неї. Першу вакцину тепер можна робити омікрон-специфічною вакциною. Через 28 днів ми робимо другу вакцинальну дозу, через п’ять місяців повторюємо бустерну дозу".

Це оновлена версія вакцини Comirnaty від компанії Pfizer. Таку вакцину називають "двовалентною". Це означає, що мікробіологічний препарат захищає від двох варіантів коронавірусу: від оригінального та підштаму "Омікрон". Нині в області мають тисячу доз такої вакцини, її вистачить на три місяці. Далі за потреби зроблять заявку на наступне постачання.

Вакцинація проти коронавірусу на Кіровоградщині
Двовалентна вакцина проти коронавірусу. Фото: Суспільне Кропивницький

За словами Надії Оперчук, захворюваність на коронавірус у регіоні не збільшується із початку року. Щотижня фіксують від 40 до 60 випадків. До прикладу, за останній тиждень захворіли 44 людини — 40 дорослих і четверо дітей. Якщо порівняти із попереднім тижнем, то це на три випадки менше.

Нині на території області циркулює 20 підштамів вірусів "Омікрон". У березні вперше виявили штам "Дженні" — дев’ять випадків в Кропивницькому, два в Новомиргороді та один у Новоукраїнці. Симптомами коронавірусу залишаються шкірний висип, проблеми з диханням, втрата смаку або запаху, запаморочення, запалення горла, нудота, блювання, діарея.

Темпи ж вакцинації зменшилися, розповіла Надія Оперчук. За останні кілька тижнів в області щепляться від 10 до 20 людей щоденно. З моменту вакцинальної кампанії проти коронавірусу (лютого 2021 року) на Кіровоградщині першу дозу вакцини отримали 53% жителів. У Кропивницькому 73%.

Щеплення проти ковіду безоплатне. Протипоказання — алергічна реакція на першу дозу вакцини й температура вище 38 градусів.

Вакцинація проти коронавірусу на Кіровоградщині
Кропивничанка вакцинується проти коронавірусу. Суспільне Кропивницький

Медико-санітарний центр №2 у Кропивницькому — один з тих, де вакцинують проти коронавірусу. З початку року тут щепили 132 людей, розповіла медсестра Світлана Ігнатьєва. За її словами, більше охочих було в кінці року.

"У флаконі шість доз. Через те, ми збираємо шістьох людей для вакцинування і відкриваємо тоді флакон, вакцина зберігається шість годин".

Алла Марченко на ковід перехворіла у травні 2019 року. Після того вакцинувалась.

"Після того я літо пережила і восени зробила два щеплення від ковіду. Бустерне не робила. Перенесла нормально, нічого не боліло".

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