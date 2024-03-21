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На базі однієї з книгозбірень Херсона відкрили артукриття "Незламна бібліотека"
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На базі однієї з книгозбірень Херсона відкрили артукриття "Незламна бібліотека"

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На базі однієї з херсонських книгозбірень відкрили артукриття "Незламна бібліотека". Тут можна почитати літературу, попрацювати в інтернеті, поспілкуватись, а за потреби зарядити свої гаджети. Проєкт реалізувала обласна бібліотека ім. Олеся Гончара, завдяки програмі "Малі інфраструктурні гранти".

Ірина та її син Тимур прийшли на відкриття артукриття "Незламна бібліотека". На інтерактивній дошці хлопець написав своє бажання.

"Діти, дорослі — усі можуть почитати книжки, якщо вони самі не мають сили, тоді батьки їм почитають. Можуть поспілкуватися, також 3D-ручкою помалювати, на інтерактивній дошці пописати", — говорить Ірина.

На базі однієї з книгозбірень Херсона відкрили артукриття "Незламна бібліотека"
Двоє жінок прийшли на відкриття "Незламної бібліотеки", Херсон, 21 березня 2024 року. Суспільне Херсон

Станіслав Коваленко розповідає: у цьому приміщенні працювала його мати, тому тут він провів кілька років свого життя.

"Це відділ абонемента, де вона працювала, і в кутку стояв стіл. Постійно вона забирала мене зі школи і я там робив уроки, поки вона сиділа до шостої години вечора на роботі. А потім ми йшли до дому, і якщо я якісно робив уроки, ми ще заходили й купували мені смаколика", — каже Станіслав.

На базі однієї з книгозбірень Херсона відкрили артукриття "Незламна бібліотека"
Херсонці прийшли на церемонію відкриття "Незламної бібліотеки", 21 березня 2024 року. Суспільне Херсон

Серед послуг в артукритті "Незламна бібліотека" — безперебійний інтернет, ноутбуки для роботи, станція для підзарядки гаджетів, розумні ручки для вивчення іноземної мови, 3D-ручки, інтерактивні дошка та стіл. Також є література для дітей і дорослих. Проєкт реалізує обласна бібліотека Гончара, розповіла заступниця директорки книгозбірні Оксана Шестакова.

"Першочергово ми думали, що у приміщенні на цокольному поверсі Гончарівки буде створений цей майданчик, що потрібно зробити такий своєрідний пункт незламності, де люди просто могли б прийти підзарядитися, якщо потрібно, тому що цей проєкт передбачає наявність зарядної станції, скористатися інтернетом – в рамках цього проєкту ми отримали старлінк. І отримати інформаційну допомогу. Влітку ми подали проєкт на програму "Малі інфраструктурні гранти" програми "House of Europe", щоб реалізувати цей проєкт. На початку листопада ми дізналися, що ми увійшли у перелік фіналістів, але 12 листопада, на жаль, окупанти внесли корективи у ці плани, і ми залишилися без приміщення", — говорить вона.

На базі однієї з книгозбірень Херсона відкрили артукриття "Незламна бібліотека"
Хлопчик грається у "Незламній бібліотеці", Херсон, 21 березня 2024 року. Суспільне Херсон

"Незламну бібліотеку" створили у безпечному просторі на базі однієї із книгозбірень Херсона. Бюджет грантового проєкту — 513 тисяч гривень, розповіла директорка обласної бібліотеки Гончара Надія Коротун.

"Європейський дім з 31 учасника, вибрав 15 переможців, серед них — нашу бібліотеку, ми пообіцяли, що ми знайдемо локацію, ми розмістимо все, тому що херсонці просто засумували й за сучасними технікою та місцем, де можна зустрітися, і просто спокійно посидіти, попити кави, поспілкуватися, пісні поспівати, вірші почитати, зустрінутись зі письменниками, зі своїми близькими подругами, друзями", — каже Надія Коротун.

Відвідати артукриття можна за попереднім записом через Google-форму, яка розміщена на сайті та Facebook-сторінці бібліотеки Гончара. Одночасно "Незламна бібліотека" прийматиме до 25 відвідувачів, розповіла Коротун.

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