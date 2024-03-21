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Крадіжки з об’єктів критичної інфраструктури: на Житомирщині під час обшуків поліцейські виявили наркотики та зброю
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Крадіжки з об’єктів критичної інфраструктури: на Житомирщині під час обшуків поліцейські виявили наркотики та зброю

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Житомирщина, зброя, крадіжка, поліція, 14 березня 2024 року
Крадіжки деталей для мобільного зв'язку: під час обшуків виявили наркотики, зброю та боєприпаси. Поліція Житомирщини

У Житомирському районі до поліції надходили повідомлення про крадіжки деталей у вежах електрокомунікацій та мобільного зв'язку. Правоохоронці виявили можливих причетних та під час обшуків у них знайшли не лише речі, пов'язані зі злочинами, а й наркотики, боєприпаси та зброю.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції у Житомирській області Вікторія Дубовик.

За її словами, до поліції почали надходити повідомлення про крадіжки деталей у вежах електрокомунікацій та мобільного зв'язку ще з червня 2023 року. Працівники поліції виявили щонайменше п'ятьох людей, які, можливо, були причетні до цих подій. Тому вони звернулися до суду із клопотанням провести слідчі дії за місцем проживання цих осіб.

"Таким чином, 14 березня слідчі здійснили п'ять обшуків у Житомирі та області. Під час обшуків поліцейські знайшли не лише речі, пов'язані зі злочинами, а й заборонені предмети, такі як наркотики, боєприпаси та зброю. Серед знайденого були акумуляторні батареї з логотипами мобільного оператора, майже 1 200 набоїв різного калібру, понад 20 магазинів, нелегальна мисливська рушниця, два автомати, сигнальні ракети та протитанковий гранатомет. Зараз правоохоронці розслідують походження цих предметів. Слідчі направили всі знайдені речі на експертизу до відповідних установ для подальшого дослідження", — сказала Вікторія Дубовик.
Крадіжки з об’єктів критичної інфраструктури: на Житомирщині під час обшуків поліцейські виявили наркотики та зброю
Боєприпаси, які знайшли під час обшуків 14 березня 2024 року. Поліція Житомирщини

За інформацією речниці поліції, наразі слідчі розслідують обставини справи в рамках кримінального провадження з попередньою кваліфікацією за частиною 4 статті 185 (Крадіжка), частиною 1 статті 263 та частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України під керівництвом Житомирської окружної прокуратури. Після проведення необхідних слідчих дій та отримання результатів експертиз нададуть остаточну правову оцінку діям людей, що фігурують у справі.

Крадіжки з об’єктів критичної інфраструктури: на Житомирщині під час обшуків поліцейські виявили наркотики та зброю
Боєприпаси, які знайшли під час обшуків 14 березня 2024 року. Поліція Житомирщини

За скоєння крадіжок в умовах воєнного стану передбачено покарання у вигляді від 5 до 8 років позбавлення волі.

Крадіжки з об’єктів критичної інфраструктури: на Житомирщині під час обшуків поліцейські виявили наркотики та зброю
Наркотики, які знайшли під час обшуків 14 березня 2024 року. Поліція Житомирщини

Крадіжки з об’єктів критичної інфраструктури: на Житомирщині під час обшуків поліцейські виявили наркотики та зброю
Протитанковий гранатомет, який знайшли під час обшуків 14 березня 2024 року. Поліція Житомирщини

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