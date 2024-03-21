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Ракетний обстріл Києва: росіяни зруйнували склад інтернет-магазину ROZETKA
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Ракетний обстріл Києва: росіяни зруйнували склад інтернет-магазину ROZETKA

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росіяни зруйнували склад інтернет-магазину ROZETKA
Внаслідок ракетної атаки РФ на Київ згоріли автівки і знищений склад інтернет-магазин ROZETKA. Фото: Facebook/Владислав Чечоткін

У ніч на 21 березня 2024 року Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Вибухи пролунали також у Києві. Є поранені та численні руйнування. Ракетна атака РФ зруйнувала склад інтернет-магазину ROZETKA.

Про це повідомив співзасновник маркетплейсу Владислав Чечоткін.

Атака понівечила будівлю, згоріли автівки, тому у компанії попередили, що доставка товарів до клієнтів може відбуватися із затримками.

"Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дриґом, постраждали товари (пробачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо десь затриматися з доставками)", — йдеться у дописі підприємця.

За його словами, під час атаки РФ на зміні було 99 працівників. Люди не постраждали, бо перебували в укритті.

"На зміні було 99 людей. Вони не постраждали. Дякую нашій службі безпеки, яка розробила протоколи щодо атак і змушує усіх дотримуватися правил. Люди були в бомбосховищі й завдяки цьому залишилися неушкодженими", — розповів Владислав Чечоткін.

Що відомо про ракетну атаку РФ на Київ та область 21 березня 2024 року

У ніч на 21 березня 2024 року Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили над Київщиною усі повітряні цілі — 2 балістичні й 29 крилатих ракет, повідомили у повітряних силах ЗСУ.

У Києві У Києві внаслідок ракетної атаки у трьох районах пошкоджена інфраструктура: житлові будинки, 6 закладів освіти, складські будівлі та авто. Травмовані 13 людей, чотирьох госпіталізували.

У Шевченківському районі Києва для мешканців багатоповерхівок по вулиці Нагірній та в мікрорайоні Татарка, які постраждали від ракетної атаки РФ, організували штаб з надання допомоги.

У області також внаслідок ракетної атаки Росії постраждали люди, уламки збитих ракет пошкодили приватні будинки та електромережі, що призвело до перебоїв зі світлом. Обласна прокуратура розпочала кримінальне розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

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