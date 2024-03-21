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"Сімейна вечеря": у Закарпатському муздрамтеатрі готують прем'єру нової вистави
театрВиставаРегіони

"Сімейна вечеря": у Закарпатському муздрамтеатрі готують прем'єру нової вистави

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"Сімейна вечеря" — таку назву має вистава, яку готують у Закарпатському муздрамтеатрі. Прем’єра відбудеться 30 березня о 19-й годині.

Про це Суспільному розповів режисер-постановник Михайло Фіщенко. За його словами, ролі грають шість акторів.

Виставу "Сімейна вечеря" поклали за п’єсою сучасного французького драматурга Жана-П’єра Абу. Дії вистави відбуваються у Франції.

Репетиція вистави "Сімейна вечеря" у Закарпатському муздрамтеатрі
Репетиція вистави "Сімейна вечеря" у Закарпатському муздрамтеатрі. Руслана Гостюк/Суспільне Ужгород
"У самій назві "Сімейна вечеря" прихований конфлікт цієї вистави. Близькі й рідні люди, які збираються разом за сімейним столом замість того, щоб цінувати ці прекрасні миті, – поки ми всі разом, поки ми всі є, – починають з’їдати в моральному сенсі одне одного. Хіба сьогодні це не актуально?! Тільки люди, в чиїй державі йде війна, можуть це зрозуміти наскільки це важливо – цінувати й берегти одне одного", — сказав режисер-постановник.

За його словами, за жанром "Сімейна вечеря" — комедія.

"Воно було б дуже смішно, якби це не було трішки сумно. З таким легким напливом детективу. Головна думка цієї вистави — за всі вчинки, які ми здійснюємо в своєму житті, в юні роки, в більш зрілі роки, рано чи пізно доведеться заплатити", — додав Михайло Фіщенко.

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