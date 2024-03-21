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У Житомирі на Михайлівській провели акцію, щоб підтримати людей з синдромом Дауна
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У Житомирі на Михайлівській провели акцію, щоб підтримати людей з синдромом Дауна

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Синдром Дауна, акція, шкарпетки
У Житомирі на Михайлівській провели акцію на підтримку людей з синдромом Дауна, 21 березня 2024 року. Фото: Житомирська міська рада

21 березня у Житомирі на Михайлівській провели акцію, щоб підтримати людей з синдромом Дауна.

Про це повідомила Житомирська міська рада.

"Драйвова руханка, майстерня "Street Art" та яскраві ексклюзивні шкарпетки від Всесвітньої асоціації Даун-синдром — на Михайлівській провели інформативний захід, спрямований на підвищення суспільної обізнаності й толерантності до людей із синдромом Дауна, на привернення уваги до питань їхньої соціалізації", — йдеться у повідомленні.
У Житомирі на Михайлівській провели акцію, щоб підтримати людей з синдромом Дауна
Акція на підтримку людей з синдромом Дауна у Житомирі, 21 березня 2024 року. Фото: Житомирська міська рада

У Житомирі на Михайлівській провели акцію, щоб підтримати людей з синдромом Дауна
"Драйвова руханка" під час проведення акції на підтримку людей з синдромом Дауна, Житомир, 21 березня 2024 року. Фото: Житомирська міська рада

Таку акцію проводять уже 12 років поспіль, стільки, скільки працює у Житомирі громадська організація "Діти сонця", що об'єднує родини, в яких виховуються діти із синдромом Дауна.

"До сонячної та кольорової акції ми залучаємо містян. Наголошуємо, що люди з синдромом Дауна потребують уваги та підтримки. Будь-яка куплена пара кольорових шкарпеток — це внесок у роботу нашої громадської організації", — сказала заступниця голови організації Людмила Рибчинська.
У Житомирі на Михайлівській провели акцію, щоб підтримати людей з синдромом Дауна
Продавали кольорові шкарпетки, аби допомогти вихованцям громадської організації "Діти сонця", Житомир, 21 березня 2024 року. Фото: Житомирська міська рада

У Житомирі на Михайлівській провели акцію, щоб підтримати людей з синдромом Дауна
Майстерня "Street Art" на Михайлівській у Житомирі під час проведення акції на підтримку людей з синдромом Дауна, 21 березня 2024 року. Фото: Житомирська міська рада

"У світі є діти і дорослі з синдромом Дауна. 21 березня ми розповідаємо усім, що це не хвороба. Це гарні й "сонячні" люди, які теж хочуть нормально себе почувати у суспільстві. Пропонуємо житомирянам одягнути шкарпетки різних кольорів, щоб привернути до себе увагу. Саме так відчувають себе люди із синдромом Дауна. Хочеться, щоб суспільство було більш толерантним до цієї проблеми", — розповіла про мету заходу директорка Житомирського міського культурно-спортивного центру Оксана Крук.

У Житомирі на Михайлівській провели акцію, щоб підтримати людей з синдромом Дауна
Директорка Житомирського міського культурно-спортивного центру Оксана Крук, Житомир, 21 березня 2024 року. Фото: Житомирська міська рада

У Житомирі на Михайлівській провели акцію, щоб підтримати людей з синдромом Дауна
Майстерня "Street Art" на Михайлівській у Житомирі під час проведення акції на підтримку людей з синдромом Дауна, 21 березня 2024 року. Фото: Житомирська міська рада

21 березня 2023 року Суспільне повідомляло, що у Житомирі провели акцію на підтримку дітей із синдромом Дауна під назвою "Шкарпетуйся".

18 березня 2024 року розповідали, що у Житомирі стартувала щорічна акція з продажу кольорових шкарпеток з метою збору грошей для вихованців громадської організації "Діти сонця".

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