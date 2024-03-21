Жителя Кривого Рогу, який представляючись співробітником оператора мобільного зв’язку ошукував людей, підозрюють у шахрайстві.
Про це мовиться на сайті обласної поліції.
За даними поліції, 35-річний раніше судимий містянин телефонував потерпілим, та представлявся співробітником одного з операторів мобільного зв’язку. Таким чином він отримував їхні особисті дані. Надалі, чоловік перевипускав абонентські sim-картки громадян на Е-sim. Після цього, він оформлював кредити на ім’я потерпілих, через мобільний додаток банку.
Таким чином підозрюваний ошукав двох людей та товариство з обмеженою відповідальністю, на більш ніж 200 тисяч гривень.
Наразі його підозрюють у шести епізодах шахрайства. Містянину повідомили про підозру за частиною 3 статті 190Шахрайство, частиною 4 статті 185Крадіжка та частиною 2 статті 361Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід — тримання під вартою.
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