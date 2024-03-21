НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Ошукав людей на понад 200 тисяч гривень. У Кривому Розі затримали ймовірного шахрая
ШахрайствоКРИМІНАЛПОЛІЦІЯРегіони

Ошукав людей на понад 200 тисяч гривень. У Кривому Розі затримали ймовірного шахрая

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Кримінал, шахрай, Дніпро
У Кривому Розі затримали чоловіка за підозрою у шахрайстві. Фото: Національна поліція Дніпропетровщини

Жителя Кривого Рогу, який представляючись співробітником оператора мобільного зв’язку ошукував людей, підозрюють у шахрайстві.

Про це мовиться на сайті обласної поліції.

За даними поліції, 35-річний раніше судимий містянин телефонував потерпілим, та представлявся співробітником одного з операторів мобільного зв’язку. Таким чином він отримував їхні особисті дані. Надалі, чоловік перевипускав абонентські sim-картки громадян на Е-sim. Після цього, він оформлював кредити на ім’я потерпілих, через мобільний додаток банку.

Таким чином підозрюваний ошукав двох людей та товариство з обмеженою відповідальністю, на більш ніж 200 тисяч гривень.

Наразі його підозрюють у шести епізодах шахрайства. Містянину повідомили про підозру за частиною 3 статті 190Шахрайство, частиною 4 статті 185Крадіжка та частиною 2 статті 361Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Підозрюваний Алім Ібрагімлі
Кропивничанину, якого підозрюють у продажі посвідчень волонтера, не обрали запобіжний захід. Чому
суд шахрай
"Ошукав 22 людей з 3 областей": як минуло засідання у справі харківця, який міг витратити в онлайн-казино донати на ЗСУ
Підприємство на Київщині намагалося присвоїти майже 2 млн грн ПДВ
Підприємство на Київщині намагалося присвоїти майже 2 млн грн ПДВ
Амуніція для ЗСУ
Отримували благодійну допомогу для ЗСУ: правоохоронці затримали у Києві псевдоволонтерів
На початок