Перейменування Червонограда: як із містом пов'язаний Андрей Шептицький

Вчора, 20 березня, Комітет державної влади підтримав рішення про перейменування міста Червоноград на Шептицький. Остаточне рішення має ухвалити Верховна Рада після 27 квітня.

Більше про це Суспільному розповів керівник обласного департаменту комунікації та внутрішньої політики Юрій Горун.

Місто Кристинопіль назвала Червоноградом радянська влада. Інститут національної пам’яті рекомендував змінити назву міста в межах декомунізації. У 2023 під час голосування мешканці обрали чинну назву – Червоноград. Вчора, 20 березня, комітет держвлади підтримав рішення перейменувати Червоноград на Шептицький.

До 27 січня 2024 року представники міста Червоноград мали подати варіанти нової назви Верховній Раді, але пропозицій не надійшло. На профільному комітеті депутати запропонували декілька назв і підтримали варіант "Шептицький".

"Таке рішення підтрималось на комітеті. Я думаю, Рада проголосує в сесійній залі про перейменування й місто буде перейменовано на Шептицький", — каже керівник обласного департаменту комунікації та внутрішньої політики Юрій Горун.

За його словами, голосування відбудеться після 27 квітня. Заступник міського голови Червонограда Тарас Турко розповідає, що в разі перейменування мешканцям не потрібно змінювати документи.

"Нам доведеться поміняти знаки на в'їзд-виїзд з міста, нам доведеться поміняти таблички на адмінбудівлях, юридичним особам доведеться вчинити якісь дії при перереєстрації", — розповів Тарас Турко.

Кристинопіль — історична назва міста. Так його назвав Фелікс Казимир Потоцький на честь своєї дружини. В палаці, який збудували онуки Потоцького, наразі розміщена філія Львівського музею історії релігії.

За словами директорки музею Галини Гриник, архієпископ Андрей Шептицький приїздив до міста не один раз. Саме у Кристинопільському монастирі майбутній митрополит склав монаші обіти, а згодом там само викладав богослов'я.

"Підписує в монастирі Христинопольському святого Онуфрія, в церкві святого Георгія. Заява писалася двома мовами, і латинською, і слов'янською. Андрея Шептицького тут, у Кристинополі, пам’ятають як надзвичайно відому, надзвичайно сильну людину, релігійну, громадського плану, ну і в той же час таку людяну і добру", — розповіла Галина Гриник.

Під час голосування у 2023 році 1294 мешканці віддали перевагу назві Червоноград, трохи більш ніж тисяча підтримали варіант Кристинопіль. Сто людей проголосували за назву Шептицький.