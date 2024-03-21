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На Полтавщині запрацював Фонд часткового гарантування кредитів для аграріїв: які умови
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На Полтавщині запрацював Фонд часткового гарантування кредитів для аграріїв: які умови

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На Полтавщині запрацював Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Відтепер фермери, які мають в обробітку до 500 гектар землі, можуть отримати кредит. Звернутися щодо цього аграрії можуть до двох банків.

Про це Суспільному повідомив заступник начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Вадим Савинський займається фермерством. Чоловік обробляє землі у Полтавському районі з 2016 року.

На Полтавщині запрацював Фонд часткового гарантування кредитів для аграріїв: які умови
Аграрій Вадим Савинський, який займається фермерством з 2016 року. Суспільне Полтава

"За покликом серця, освіта то в мене вища технічна. Але з самого малечку я з бабусею. Вона працювала завфермою, і постійно перебував у колгоспі, бачив, як доглядають корів, вирощують різні культури, були на полях", — розповів аграрій Вадим Савинський.

На сьогодні аграрій має у власності 100 гектар землі. Частина з них – спадкові паї, які отримав від діда та батька. Деяку техніки фермер минулоріч придбав за кредитні кошти. Торік від банку Вадим Савинський отримав 650 тисяч гривень.

"Плани розвивати фермерське господарство, переробляти свою продукцію, у залежності від того, яку суму ми отримаємо кредитування. Від того й буде залежати, яку лінію будемо запускати. Щоб не тільки сировиною продавати продукцію, але й щось переробляти", — продовжив аграрій Вадим Савинський.

На Полтавщині запрацював Фонд часткового гарантування кредитів для аграріїв: які умови
У власності Вадима Савинського 100 гектар землі. Суспільне Полтава/Суспільне Полтава

На Полтавщині запрацював Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, який співпрацюватиме з банками, повідомив заступник начальника ОВА Володимир Когут. Долучитися планує і Вадим Савинський.

Згідно з даними на Урядовому порталі, фермер повинен мати в обробітку до 500 гектар землі. Позичальники зможуть отримати інвестиційні кредити на термін до 7 років, кредити для купівлі землі до 10 років та обігові кошти на строк до 3 років. Максимальна сума кредиту на одного позичальника – 30 мільйонів гривень.

На Полтавщині запрацював Фонд часткового гарантування кредитів для аграріїв: які умови
Сума кредиту до 30 мільйонів гривень. Суспільне Полтава/Суспільне Полтава

"Фонд гарантування кредитування співпрацює з банками-партнерами. Вони заключають відповідний договір, і фермеру-підприємцю, якому не вистачає якихось активів для того, щоб забезпечити виконання кредитного договору банку, цей Фонд покриває 50 відсотків такої потреби", — розповів заступник начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Аграрарії Полтавщини можуть звертатися щодо цього до "Ощадбанку" та "Укргазбанку". Загалом Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві є небанківською фінансовою установою, засновником якого є Кабмін. Щоб отримати доступ до його гарантій фермер має бути зареєстрованим в Державному аграрному реєстрі.

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