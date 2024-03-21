İşğal etilgen Canköy rayon makemesi, "Ukraina Havfsızlıq Hızmetiniñ emrine köre" sanki öz ellerinen yapılğan bombanı saqlağanı adamnı yedi senege maküm etti.

İşğal etilgen makemeniñ matbuat hızmeti bu aqqında haber berdi.

Bildirildi ki, taqiqat ceryanında tutulğan adam tanıdı ki, Ukrainanıñ mahsus hızmetleriniñ emrine köre internette patlayıcı malzemeni satın aldı.

İşğal etilgen Canköy rayon makemesiniñ qararı. Скріншот/ http://dzhankoi.krm.sudrf.ru

"Makeme oturışında qabaatlanğan adam qabaatını tanımadı, bu cinayetke ait olğanını red etti. Faqat makemeden evelki taqiqat ceryanında o añlattı ki, Ukrainanıñ mahsus hızmetleriniñ emrine patlayıcı malzemeni satın alıp saqlay edi", — dep bildirildi.

O, yedi senege maküm etildi ve 300 biñ rublelik (124 biñ grn) para cezası berildi.

Ukrain tarafı, bu qararnı resmen tefsir etmedi.

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