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Дев'ять років за ґратами: суд визнав винним викладача вишу, який коригував удари по позиціях Сил оборони на Запоріжжі
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Дев'ять років за ґратами: суд визнав винним викладача вишу, який коригував удари по позиціях Сил оборони на Запоріжжі

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Засуджено викладача вишу, який коригував удари по позиціях ЗСУ на Запоріжжі
Шеврон СБУ, ілюстративне. Фото: Facebook/ Служба безпеки України

Викладач вишу, який коригував російські удари по позиціях українських захисників на Запоріжжі отримав дев'ять років позбавлення волі. Суд визнав винним чоловіка за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.

Про це сьогодні, 21 березня, повідомили в СБУ та в офісі Генерального прокурора.

"За матеріалами Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один інформатор ФСБ, який розвідував позиції Сил оборони на Запоріжжі", — йдеться в повідомленні Служби безпеки.

За даними слідства, засуджений працював викладачем місцевого вищого професійного училища. Для збору інформації чоловік облаштував спостережний пункт на власній дачі, що розташована поблизу лінії фронту на Запорізькому напрямку:

"Звідти російський інформатор намагався виявити місця дислокації підрозділів ЗСУ, використовуючи бінокль та іншу оптику", — зазначили в СБУ.
9 років за ґратами: суд визнав винним викладача вишу, який коригував удари по позиціях Сил оборони на Запоріжжі
Спостережний пункт засудженого викладача вишу, 31 липня 2023 року. Фото: СБУ

Окрім цього, засуджений на велосипеді об'їжджав прифронтову місцевість та фіксував переміщення української техніки.

Раніше Суспільне повідомляло, що співробітники СБУ затримали викладача вишу в липні 2023 року під час спроби передачі розвідданих росіянам. При обшуку за місцем проживання затриманого тоді було виявлено:

  • мобільний телефон і ноутбук із доказами його листування зі спецслужбою РФ;
  • чотири сигнально-шумові пістолети, перероблені під бойові;
  • три рації;
  • оптичні прилади спостереження за віддаленими об’єктами.
9 років за ґратами: суд визнав винним викладача вишу, який коригував удари по позиціях Сил оборони на Запоріжжі
Чотири сигнально-шумові пістолети, перероблені під бойові знайдені у засудженого викладача вишу, 31 липня 2023 року. Фото: СБУ

У ході розслідування правоохоронці встановили, що засуджений підтримував комунікацію з окупантами через посередника. Ним виявився блогер проросійського Телеграм-каналу, який перебував у тимчасово окупованій частині регіону і працював на ФСБ.

"Саме він дистанційно залучив викладача запорізького вишу до співпраці після того, як побачив його антиукраїнські коментарі в популярному месенджері", — йдеться в повідомленні Служби безпеки.
9 років за ґратами: суд визнав винним викладача вишу, який коригував удари по позиціях Сил оборони на Запоріжжі
Текстові повідомлення, засудженого викладача вишу. Фото: СБУ

На підставі матеріалів СБУ суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Враховуючи співпрацю зі слідством, викладач запорізького вишу отримав 9 років позбавлення волі.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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