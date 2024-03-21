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На Львівщині висадили липову алею довжиною понад 17 кілометрів
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На Львівщині висадили липову алею довжиною понад 17 кілометрів

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липова алея, саджанець
Висадка липової алеї, 21 березня 2024. Пресслужба Львівської ОВА

Сьогодні, 21 березня, на Львівщині висадили липову алею довжиною понад 17 кілометрів. Вона стала найдовшою липовою алеєю в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Алею довжиною понад 17 кілометрів висадили обабіч дороги Миколаїв-Городок-Жовква-Кам’янка-Бузька-Бібрка. Вона складається з майже 1750 саджанців. Локацію назвали "Алея Героїв України".

Дерева висадили до 150-річчя Національного лісотехнічного університету й до Міжнародного дня лісів. Над алеєю працювали кілька годин.

липова алея, Львівщина
Учасники акції з висадки липової алеї, 21 березня 2024 року. Пресслужба Львівської ОВА

Представники Книги рекордів України зафіксували, що новостворена липова алея є найдовшою в Україні. Попередній рекорд також встановили на Львівщині — у 2018 році висадили липову алею довжиною 5 кілометрів 750 метрів у селі Великі Мости Червоноградського району.

"Обабіч відремонтованої дороги не було жодного деревця, тому ми запропонували висадити упродовж кількох кілометрів 1500 тисячі саджанців липи. У літню пору вона зможе захистити нас від спеки, а взимку — уберегти дорогу від снігових заметів. Важливо, що на цю акцію з обласного бюджету не витратити жодної гривні, усі матеріали, в тому числі саджанці, надали лісівники Львівщини", – розповіла т.в.о. директора департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОВА Оксана Війтик.

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