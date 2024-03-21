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Черкаські фермери можуть отримати гроші на утримання тварин: держава відновила компенсації
ТВАРИНИФермерствоСільське господарствоБІЗНЕСЕКОНОМІКАРегіони

Черкаські фермери можуть отримати гроші на утримання тварин: держава відновила компенсації

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Черкаські фермери можуть отримати гроші на утримання великої та дрібної рогатої худоби — для них відновили дотації. На одну тварину передбачили від двох до семи тисяч гривень.

Подати заявку на відшкодування можна через додаток "Дія", розповів Суспільному директор департаменту агропромислового розвитку Черкаської ОВА Роман Косенко.

На 2024 рік у бюджеті України закладено фінансування низки державних програм підтримки аграріїв. Серед них як видатки "розвитку" — на переробні підприємства, техніку та кредитування, так і видатки "споживання", пояснив Роман Косенко. Зокрема, дотації на утримання великої та дрібної рогатої худоби.

"Напрямки підтримки будуть стимулювати переселенців і жителів сіл до створення робочих місць та зайнятості безпосередньо сільським господарством", — зазначив посадовець.

Держава відновила компенсації фермерам
Корови на фермі на Черкащині. Суспільне Черкаси

Чи подавати заявку на допомогу — вирішує сам фермер, додав Роман Косенко. Ті, хто мають від трьох до ста корів, зможуть отримати сім тисяч гривень на одну голову. Хто утримує до п'ятисот голів кіз та овець, — по дві тисячі гривень на тварину.

На фермерському господарстві у селі Хрущівка займаються вирощуванням великої рогатої худоби — з малого теляти до молочної корови. Нині утримують дев'ятсот корів. Кожна має свій номер та кличку.

Держава відновила компенсації фермерам
Корови на фермі на Черкащині. Суспільне Черкаси

"Вони їдять, відпочивають і йдуть на дійку. Більше від корови нічого не треба. Нині пік роздою, коли наші корівки починають виходити на високу продуктивність. Маємо автоматизовану роздачу кормів двічі на день, автоматизацію гноєвидалення та механічне підгортання кормів", — розповів заступник директора з тваринництва Карен Дарчинян.

Держава відновила компенсації фермерам
Фермерське підприємство у Хрущівці вирощує корів. Суспільне Черкаси

З його слів, молоко йде на переробку:

"Маємо чотири холодильні танкери для зберігання нашого видоєного молока. Молоко через молокопровід проходить охолодження, подвійну фільтрацію і надходить у місткості, в яких зберігається до відвантаження на молочні заводи".

Держава відновила компенсації фермерам
Молоко на фермі на Черкащині. Суспільне Черкаси

Користуватися дотаціями від держави підприємство не буде, зазначив директор Хрущівського фермерського господарства Дмитро Соломаха:

"Потрібно, щоб держава компенсувала кошти уже після того, як підприємець витратить власні і покаже контролеру, що ось рахунки, ось матеріали, ось вони використані".

Держава відновила компенсації фермерам
Директор фермерського господарства Дмитро Соломаха. Суспільне Черкаси

У 2020 році, додав Дмитро Соломаха, вони отримали державну допомогу на розбудову підприємства:

"Загалом ми інвестували в побудову комплексу, доїльного залу на розбудову корівників. понад триста мільйонів гривень. У 2020 році скористалися програмою по держкомпенсації вартості будівництва. Отримали 20 мільйонів. І слідом за тим, як ми отримали держкомпенсацію, правоохоронні органи посилили тиск і почали відкривати по черзі кримінальні провадження. На думку слідчих, ми завищили вартість обладнання і будівництва. У випадку з програмами, які діяли у 2020-2021 роках, держава спочатку компенсувала, а потім присилала контролерів, які відкривали кримінальні провадження".

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