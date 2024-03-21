НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Тернопільщині створюють навчально-практичні центри: яких фахівців готуватимуть
ОСВІТАРоботаРегіони

На Тернопільщині створюють навчально-практичні центри: яких фахівців готуватимуть

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

На Тернопільщині створюють навчально-практичні центри, де готуватимуть операторів дронів, сільгосппрацівників і слюсарів, які ремонтуватимуть транспорт. Відкриють їх у трьох закладах професійно-технічної освіти.

Про це Суспільному під час брифінгу розповіла директорка обласного департаменту освіти і науки Ольга Хома.

"Сільськогосподарське спрямування — Чортківське вище професійне училище, що стосується дронів, то це Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Слюсарна робота і ремонт автомобілів — Кременецький ліцей. Маємо розуміти, що кожен навчальний заклад мав дати обґрунтування, чому їм потрібен цей напрямок. Наприклад, Кременець брав ремонтом автомобілів та мотивували тим, що матимуть можливість якісного ремонту навіть військової техніки, а не тільки цивільної".

Ольга Хома
Ольга Хома. Фото: Суспільне Тернопіль

На розвиток цих навчально-практичних центрів з держбюджету виділили 50 мільйонів гривень, розповів заступник начальника обласної військової адміністрації Віктор Устенко.

"Якщо ми говоримо про державний навчальний заклад Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою, — виділено 10,5 мільйонів. На Кременецький професійний ліцей, де слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, майстри, слюсар з паливної апаратури — 16 мільйонів 800 тисяч і тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва — майже 20 мільйонів. Там дороговартісна техніка, а саме, сучасна сільгосптехніка".

Віктор Устенко.
Віктор Устенко. Фото: Суспільне Тернопіль

За словами Віктора Устенка, частину проєктів мають реалізувати до нового навчального року.

Загалом в Україні 72 заклади профтехосвіти потрапили до державної програми з оновлення майстерень, повідомила Ольга Хома. За її словами, з Тернопільщини подавались 7 навчальних закладів.

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло, РФ б'є по енергетичній структурі Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
У Києві дитячу школу мистецтв назвали ім'ям Героя України, хормейстера Льва Венедиктова
У Києві дитячу школу мистецтв назвали ім'ям Героя України, хормейстера Льва Венедиктова
Свічка, прикрашена восковою полуницею та листям
"Творчість допомагає психологічно відволіктись": у Миколаєві відбувся майстерклас з виготовлення ароматичних свічок
Англійська мова
В Україні стартував набір на викладання англійської у школах — Мінцифра
Окопні свічки
"Два роки допомагаємо оборонцям": на Вінниччині вихованці станції юних техніків виготовляють окопні свічки та перископи
На початок