На Тернопільщині створюють навчально-практичні центри, де готуватимуть операторів дронів, сільгосппрацівників і слюсарів, які ремонтуватимуть транспорт. Відкриють їх у трьох закладах професійно-технічної освіти.

Про це Суспільному під час брифінгу розповіла директорка обласного департаменту освіти і науки Ольга Хома.

"Сільськогосподарське спрямування — Чортківське вище професійне училище, що стосується дронів, то це Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Слюсарна робота і ремонт автомобілів — Кременецький ліцей. Маємо розуміти, що кожен навчальний заклад мав дати обґрунтування, чому їм потрібен цей напрямок. Наприклад, Кременець брав ремонтом автомобілів та мотивували тим, що матимуть можливість якісного ремонту навіть військової техніки, а не тільки цивільної".

Ольга Хома. Фото: Суспільне Тернопіль

На розвиток цих навчально-практичних центрів з держбюджету виділили 50 мільйонів гривень, розповів заступник начальника обласної військової адміністрації Віктор Устенко.

"Якщо ми говоримо про державний навчальний заклад Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою, — виділено 10,5 мільйонів. На Кременецький професійний ліцей, де слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, майстри, слюсар з паливної апаратури — 16 мільйонів 800 тисяч і тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва — майже 20 мільйонів. Там дороговартісна техніка, а саме, сучасна сільгосптехніка".

Віктор Устенко. Фото: Суспільне Тернопіль

За словами Віктора Устенка, частину проєктів мають реалізувати до нового навчального року.

Загалом в Україні 72 заклади профтехосвіти потрапили до державної програми з оновлення майстерень, повідомила Ольга Хома. За її словами, з Тернопільщини подавались 7 навчальних закладів.