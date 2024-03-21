В управлінні патрульної поліції Чернівецької області, а також обласному ТЦК та СП розпочали службові розслідування через відео, на якому видно, як у Чернівцях четверо чоловіків у військовій формі заносять чоловіка в мікроавтобус, біля якого стоять поліцейські.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбах патрульної поліції області та обласному ТЦК та СП.

Відео опублікували 21 березня у Telegram-каналі журналіста Андрія Цаплієнка:

За словами речниці обласного ТЦК Тетяна Гайдащук, наразі з'ясовують обставини інциденту, який стався між цивільним та військовослужбовцями ТЦК та СП, які здійснювали оповіщення.

"За даним фактом призначено службову перевірку. Діям військовослужбовців буде надана відповідна оцінка", — сказала Гайдащук.

За інформацією патрульної поліції Чернівецької області, поліцейські зупинили мікроавтобус Mercedes за перевищення швидкісного режиму. Це сталось 21 березня приблизно о 12 годині на вулиці Головній у Чернівцях.

"Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення з автомобіля вибіг чоловік, якого ж одразу наздогнали пасажири", — йдеться у повідомленні.

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