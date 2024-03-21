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У Чернігові судять російського військового за жорстоке поводження з цивільними людьми під час окупації села Вікторівка
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У Чернігові судять російського військового за жорстоке поводження з цивільними людьми під час окупації села Вікторівка

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суд, російський військовий, жорстоке поводження з людьми, окупація села Вікторівка
У Чернігові судять російського військового за жорстоке поводження з цивільними під час окупації села Вікторівка . Суспільне Чернігів

Дослідили відеодокази та провели дебати: у Чернігові продовжуються судові засідання у справі російського військового, якому інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням. Йдеться про 31-річного Орлана Доржу із Республіки Тива, військовослужбовця 55-ї окремої мотострілецької бригади. Судять його заочно.

Слідство встановило, що 5 березня 2022 року до села Вікторівка Чернігівського району зайшли російські війська. У матеріалах слідства йдеться про те, що родина разом із малолітніми дітьми, злякавшись можливого обстрілу, сховалася у погребі біля свого будинку. Близько 15-ї години троє військовослужбовців Російської Федерації зайшли на територію їхнього домогосподарства та відчинили двері льоху. Орлан Доржу, щоб імітувати звук вибуху гранати, кинув на сходи металеву каструлю.

"Потерпілі злякались, оскільки вона впала поряд. Після цього він наказав усім виходити, інакше кине гранату", — розповів під час судового засідання прокурор Ярослав Прокопенко.

У Чернігові судять російського військового за жорстоке поводження з цивільними під час окупації села Вікторівка
Прокурор Ярослав Прокопенко. Суспільне Чернігів

Озброєний автоматом, Доржу обшукав кожного члена родини, вилучив телефони та змусив знову спуститися в погріб розміром 9,2 метра квадратних, замкнувши його.

"Потерпілі перебували у цілковитій темряві, без світла, в антисанітарних умовах у приміщенні погреба понад 8 годин. Лише близько 23:00 вони знайшли сокиру та прорубали у вхідних дверях отвір, і таким чином змогли відкрити навісний замок", — повідомив Ярослав Прокопенко.

Орлана Доржу вони більше не бачили. Свідчити на судових засідань потерпілі відмовилися.

21 березня під час дебатів прокурор озвучив термін ув'язнення, який він просить для обвинуваченого, — 12 років. Захисник обвинуваченого просить для нього 8 років.

Наступного засідання, 25 березня, Орлану Доржу мають оголосити вирок.

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