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"Якби не хлопці, "рускій мір" вже був би тут". Як після поранення боєць Віктор служить в одному з ТЦК на Франківщині
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"Якби не хлопці, "рускій мір" вже був би тут". Як після поранення боєць Віктор служить в одному з ТЦК на Франківщині

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Після поранення боєць Віктор служить в одному з ТЦК на Франківщині
Віктор служить у ТЦК та СП. Фото: Facebook/Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки

Учасник АТО/ООС Віктор на початку повномасштабного вторгнення повернувся з-за кордону в Україну. Воював у складі 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Після поранення в Луганській області боєць служить в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківщини.

Історію військовослужбовця розповіли на Facebook-сторінці Івано-Франківського ТЦК та СП.

Сержант Віктор на позивний Віза у 2015 році потрапив під п'яту хвилю мобілізації й рік та три місяці воював у складі 92 окремої механізованої бригади. Згодом демобілізувався, працював за кордоном.

"Коли почалася повномасштабна війна у 2022 році, повернувся в Україну. Думав, що потраплю у свою бригаду. Але почали обстрілювати Харків, і ми з побратимами вирішили поїхати в 10 окрему гірсько-штурмову бригаду "Едельвейс". Увечері ми отримали зброю, а вночі поїхали на Волинь. Думали, що буде наступ звідти", — згадує Віктор.

Перший бій військові прийняли на Житомирській трасі. Віктор був командиром гармати МТ-12 "Рапіра". Каже, що він з побратимами змушені були "розкладати свою "пушку" майже на асфальті".

Згодом боєць на позивний Віза з побратимами звільняв Київщину.

"Потім перекинули наш дивізіон на схід. Почалася нормальна війна. Поранення отримав 15 червня. Прийшов наказ виїхати двома розрахунками в селище Врубівка Сєвєродонецького району на Луганщині. Під'їжджаючи до позицій, нас, напевно, "вичислили" люди, які там жили, і дрони. Знали, що ми там будемо. Поки взялися окопуватися, почали по нас стріляти всілякими видами мінометів. Тоді я й був поранений", — розповідає Віктор.

Після лікування та реабілітації бійця перевели у ТЦК та СП. Віктор займається рекрутингом, оформляє контракти з добровольцями.

"Я стараюся людині пояснити, що вона йде служити в Збройні сили України — в елітні війська. Вони йдуть, як добровольці, до нас на контракт. Я намагаюся за їхнім дипломом чи спеціальністю знайти їм бригаду. Зараз до нас багато представників різних бригад приїхали — є різні посади, які можна надати добровольцям. Хочеться людині пояснити, що війна — в країні, що треба її захищати. Бо якби не хлопці, "рускій мір" вже був би тут", — говорить Віктор.

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