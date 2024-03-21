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На Закарпатті 24-річна жінка народила п'яту дитину у "швидкій" під дверима пологового будинку
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На Закарпатті 24-річна жінка народила п'яту дитину у "швидкій" під дверима пологового будинку

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Автомобіль екстреної медичної допомоги
Автомобіль екстреної медичної допомоги. Суспільне Ужгород

На Закарпатті 24-річна жителька селища Великий Березний народила п'яту дитину у машині екстреної медичної допомоги.

Про це повідомили на сторінці "103 Закарпаття" у Facebook.

За інформацією медиків, виклик надійшов вночі 21 березня о 01.53.

"За кілька хвилин — ми біля породіллі. Допомагаємо вагітній сісти в авто "швидкої" і прямуємо до пологового будинку. Дорогою родова діяльність активізується і вже в Ужгороді, на вулиці Собранецькій, стає зрозуміло — не встигаємо, потрібно пологи приймати в медичному авто…", — розповіла фельдшерка Тетяна Шеба.

Немовля народилося в автомобілі "швидкої", біля пологого будинку. Вага дитини — 2 800 грамів. За інформацією медиків, мама і новонароджена почувають себе добре.

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