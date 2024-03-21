Окупаційний Джанкойський районний суд засудив чоловіка до семи років ув’язнення нібито за зберігання саморобної бомби "за завданням Служби безпеки України".

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Про це повідомляє пресслужба окупаційного суду.

Зазначається, що затриманий нібито визнав під час слідства, що купив в інтернеті вибухівку на завдання спецслужб України.

Рішення окупаційного Джанкойського райсуду. Скріншот/ http://dzhankoi.krm.sudrf.ru

"У судовому засіданні підсудний свою провину не визнав, заперечував причетність до цього злочину. Однак, на стадії досудового слідства, він пояснював, що придбання та зберігання вибухових речовин здійснювалося ним за завданням спецслужб України", — йдеться у повідомленні.

Його засудили до семи років ув’язнення та штрафу в 300 тисяч рублів (124 тис. грн).

Українська сторона офіційно не коментувала це повідомлення.

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