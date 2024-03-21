Центр протидії дезінформації спростував новину про підготовку Києвом юнаків для війни з Росією під час їхнього наступу на Сумщину. Ці фейки пишуть у російських Телеграм каналах.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

За словами пропагандистів, "юнаки повинні будуть сформувати партизанські рухи та почати диверсії".

Пропагандисти пишуть, що "Київ вже почав використовувати такий загін на одному з напрямків. Внаслідок цього загинула 16-річна українка медикиня першого стрілецького батальйону 67 ОМБр ДУК з позивним "Троя".

Ця інформація, наголошує ЦПД, не відповідає дійсності. Бойовій медикині, яка загинула, було не 16 років. Анастасія Мар'янчук з позивним "Троя" загинула від російського обстрілу, їй був 21 рік.

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