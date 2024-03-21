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Канабіс та пів сотні набоїв: вінничанина підозрюють в зберіганні наркотиків та боєприпасів
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Канабіс та пів сотні набоїв: вінничанина підозрюють в зберіганні наркотиків та боєприпасів

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Вінничанина підозрюють в зберіганні наркотиків та боєприпасів
До семи років позбавлення волі загрожує жителю Вінниччини, якого підозрюють у незаконному зберіганні наркотичних речовин та боєприпасів. Фото: ГУНП у Вінницькій області

До семи років позбавлення волі загрожує жителю Вінниччини, якого підозрюють у незаконному зберіганні наркотичних речовин та боєприпасів. Про це повідомляє ГУНП у Вінницькій області.

Канабіс та пів сотні набоїв: вінничанина підозрюють в зберіганні наркотиків та боєприпасів
Канабіс, який виявили у будинку 40-річного чоловіка . Фото: ГУНП у Вінницькій області

20 березня у будинку 40-річного чоловіка виявили канабіс та майже пів сотні набоїв калібру 5,6 мм. Їх направили на експертизу.

Канабіс та пів сотні набоїв: вінничанина підозрюють в зберіганні наркотиків та боєприпасів
Боєприпаси, які виявили у будинку 40-річного чоловіка . Фото: ГУНП у Вінницькій області

Наразі ведеться слідство. За цим фактом проводять розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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