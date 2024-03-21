Вінничанина підозрюють в зберіганні наркотиків та боєприпасів

До семи років позбавлення волі загрожує жителю Вінниччини, якого підозрюють у незаконному зберіганні наркотичних речовин та боєприпасів. Про це повідомляє ГУНП у Вінницькій області.

Канабіс, який виявили у будинку 40-річного чоловіка . Фото: ГУНП у Вінницькій області

20 березня у будинку 40-річного чоловіка виявили канабіс та майже пів сотні набоїв калібру 5,6 мм. Їх направили на експертизу.

Боєприпаси, які виявили у будинку 40-річного чоловіка . Фото: ГУНП у Вінницькій області

Наразі ведеться слідство. За цим фактом проводять розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.